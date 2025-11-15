La razón por la que Sebastián Yatra se levanta ‘La Voz’: «Este programa ya no es para mi»

La Voz ha vivido su segunda noche de asaltos después de que la semana pasada se viviese la confesión de Malú con sus miembros del equipo y de la gran actuación de Vanesa Martín con los talents del programa. Este viernes el protagonista ha sido Sebastián Yatra, que ha abandonado el plató del programa de Antena 3 en mitad del show, un momento que sus compañeros le han reprochado que fuese un «teatro» para conseguir su objetivo de llevarse a un concursante de un equipo rival.

Nada más comenzar la noche, Mika y los suyos eran los que tenían que salir al escenario, siendo Pedro el responsable de abrir el fuego. El joven ha dado una enorme actuación cantando Sign of the Times, el enorme éxito de Harry Styles. Su actuación ha estado llena de sentimiento, algo que todos los coaches han querido destacar nada más que Eva González les ha dado la palabra. Ante semejante actuación, el colombiano sólo podía mirar con asombro a su compañera María Becerra, que estaba igual de sorprendida, y por eso ha decidido levantarse de su sofá y poner rumbo al exterior del plató. «Muchas gracias, ha sido un placer pasar por el programa», decía ante el asombro y las risas del resto de coaches y de asesores.

«A Yatra, de momento, le has echado hasta del programa», bromeaba la presentadora al ver lo que estaba pasando. Pese a que todos seguían emocionados por lo que acababa de pasar (una de las mejores actuaciones que se recuerdan en La Voz), Malú no ha perdido su espíritu competitivo y avisaba a los espectadores de lo que estaba pasando: «Yatra ya está jugando. Está planeando un robo».

La cantante aprovechaba el momento para lanzar su primer dardo: «Él se ha marchado, pero yo sigo aquí, contigo… en caso de que te probemos», de esta manera dejaba claro que le tenía en su radar en caso de que pudiera robarlo. Mientras, Sebastián Yatra seguía dando vueltas por los pasillos.

La amenaza de Sebastián Yatra de marcharse

«El programa ya no es para mí, lo mejor es parar ya», decía a cámara. Mientras, Malú seguía empeñada en que la atención de Pedro se centrase en ella: «Tu energía tiene que estar centrada en este lugar (mientras se señalaba)». Su discurso se ha centrado en elogiarle por su naturalidad, de esta manera seguía tratando de convencerle.

Para continuar con su ‘seducción’, Malú le dejaba claro que en caso de que los dos apretasen el botón en un posible robo, le dejaba clara su intención. «Ni se te ocurra tirar pa’ Colombia, que nosotros tenemos muchas más cosas de las que hablar», bromeaba.

En ese momento el colombiano aparecía de nuevo, recordándole al joven que en las Audiciones a ciegas él también se dio la vuelta, pero que decidió irse con Mika. De nuevo, el cantante mostraba sus cartas para intentar que el talent se fuese con él si hubiera un momento de robo.

Mika se queda con ‘La Voz’ de Pedro

Pero toda esa pelea por Pedro ha sido para nada, ya que Mika ha caído también rendido a su voz, por eso ha decidido que sea él quien pase a los directos de La Voz directamente.