Sebastián Yatra saca su lado más patriota en ‘La Voz’: «Adoro este país»

La quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz ha dejado a todos los equipos completos de los cuatro coaches del programa, ya que se han terminado las audiciones y la próxima semana comenzará una nueva etapa del programa. Pero antes de que eso llegue, Sebastián Yatra ha tenido la oportunidad de volver a demostrar el gran amor que tiene por España, país en el que se siente como en su casa, además de que consigue triunfar casi como en toda Hispanoamérica. Pese a que es colombiano, no duda en dejar claro la admiración que tiene por la música de nuestro país, llegando a emocionarse con estilos como el flamenco o la rumba ante las cámaras.

Desde que se estrenase en como coach de La Voz Kids no ha dejado de apostar por el folclore español, algo que ha dejado claro en todas las ediciones en las que se ha sentado en el sillón rojo. Esta vez no está siendo menos y en su equipo hay flamenco, flamenco pop y rumba, estilos que están alejados del pop y lo urbano, donde es uno de los grandes. Uno de los grandes momentos de la noche se ha vivido con la presencia de Borja, un toledano que lleva años intentando triunfar en la música, pero que hasta este 2025 no lo había conseguido. Es por eso que llegaba al plató asegurando que esta era su último intento y que de no pasar las audiciones lo dejaría todo.

Aunque en el programa no lo ha contado, ha colaborado con artistas como El Maki, pero ha sido en el mundo de la música electrónica, donde está destacando en este 2025. Una nueva ola que mezcla el flamenco con la electrónica le ha llevado a cantar para productores como Aarón Sevilla y Marsal Ventura, haciendo que su música sea escuchada por todo el mundo. Además, es habitual de la gira Techno Flamenco, que ha pasado por lugares como Ibiza, Barcelona, Madrid y es uno de los shows de música electrónica de mayor éxito.

El Gato CHP, como se hace llamar artísticamente, ha llegado con una propuesta muy diferente al plató, encontrándose que Malú ya había completado su equipo, por lo que podría ver atentamente su actuación, pero sin opciones a tenerle en su equipo.

Una vez ha comenzado a cantar ha dejado a todos sin palabras al cantar una canción de Niña Pastori, ya que su imagen, por la forma de vestir, podría ser la de un cantante de reggaeton o incluso la de un DJ, tal y como ha confesado que le pasa muchas veces. Apenas pasaron unos segundos desde que arrancase a cantar y Yatra ya tenía claro que le quería en su equipo, por eso pulsaba el botón para darse la vuelta.

Pero no era lo único que hacía, ya que también ha pulsado el del bloqueo a Pablo López, con el que ha cruzado una mirada. Aunque el malagueño pensaba que era de complicidad, en realidad le estaba mirando mientras le bloqueaba, sabiendo que segundos después intentaría darse la vuelta.

«No estoy muy enfadado, en realidad», decía Pablo una vez que ha terminado la actuación, pero se lamentaba igual por no poder optar a llevarse una voz tan especial a sus filas. El colombiano, por su parte, estaba completamente emocionado, asegurando que ese timbre de voz le recuerda a la de su familia: «Me recuerdas a mis antepasados, todos tienen una voz bonita cuando cantan en las fiestas».

Tratando de imitar el ‘quejido’ de su nuevo integrante de su equipo, al darse cuenta de que no le salía bien, Sebastián Yatra ha dejado claro que «admiro mucho lo que hizo», momento en el que ha abierto su corazón a España. «Amo a este país. Amo la música que se hace en España, es como que cada canción tiene su propia identidad», decía emocionado ante las cámaras de La Voz.