Pablo López abandona el plató de ‘La Voz’ tras su enfado con Yatra: «¿Qué haces?»

Uno de los grandes atractivos de La Voz ha sido siempre el buen rollo y la complicidad que siempre han tenido sus coaches, pero en la noche del viernes 26 de septiembre se vivió un enfado real en el plató. Aunque se trata de un programa musical y con intención de ser para toda la familia, no hay que olvidar que se trata de un concurso en el que los coaches luchan por ser el ganador final. Esta competitividad ha llevado a que Pablo López haya tenido un verdadero enfado con su compañero Sebastián Yatra. Lo que debía quedarse en una broma y en parte del show, ha terminado con el malagueño abandonado el plató y con ambos cantantes citándose para hablar fuera de cámaras y solucionarlo.

Todo parecía ir bien en la segunda noche de Audiciones a ciegas, pero la llegada de Javier, un chico sevillano, ha sido el detonante. El joven, de apenas 21 años, ha interpretado la canción Te extraño, uno de los temas menos conocidos de Pablo López, por eso ha llamado la atención del malagueño y de Malú, ya que con eso ha demostrado que es un verdadero fan. Además, lo hacía acompañado de su guitarra. Todos se dieron la vuelta al poco tiempo de escucharle, incluido su querido Pablo López, por lo que Javier ya se frotaba las manos pensando en que estaría en el equipo de su ídolo y podría aprender junto a él.

Malú fue la única en no apretar el pulsador al saber que la canción que estaba cantando era de Pablo: «No tengo nada que hacer», se justificaba. Es posible que Yatra no supiese que la canción que estaba cantando el concursante era de su compañero, pero su reacción ha sido la de bloquear al malagueño de inmediato.

La cara del Javier era un poema, pero mención aparte merece la de López, que no sabía qué estaba pasando. El artista se lo ha tomado realmente mal y durante unos minutos se lo ha tomado como algo personal, tanto que se ha podido notar la tensión en el plató.

Visiblemente enfadado, el cantante se ha levantado de su silla y ha ido a saludar al joven. «Muchas gracias por venir», le decía muy serio dándole la mano y un abrazo muy seco, poniendo inmediatamente camino a la salida de la plató: «Me voy a ir, me voy a merendar».

A mitad de camino se ha dado la vuelta, para recriminar a su compañero de La Voz lo que acababa de hacer: «Pero, ¿qué haces, tío? López, presa del enfado, regresaba al escenario de nuevo, para disculparse con su fan y darle un abrazo y prestarle atención. «De verdad, esto cabrea muchísimo», confesaba.

Tras el gesto, Pablo, con una cara muy seria, le recriminaba otra vez a Yatra que le hubiera superbloqueado, aunque el colombiano se intentaba defender que era para devolverle anteriores bloqueos que le había tocado sufrir por su parte.

Mika, que es gran amigo del malagueño desde que presentaron juntos el programa El piano, ha decidido vengar al malagueño y ha bloqueado también a Sebastián. Este gesto le servía al libanés para asegurarse que Javier se iba a su equipo, además de liberar tensión entre los dos coaches.

El colombiano, al ver que no había sentado nada bien su gesto, ha querido limar asperezas con su compañero. «Después hablamos. Ahorita salimos y charlamos», así le citaba para hablar con calma fuera de cámaras y sin público.

Ya más calmado, López ha admitido que tiene mucha rivalidad en su paso por La Voz y que hasta su familia y amigos le han advertido de lo que se puede ver en televisión. «Se han atrevido a decir que tengo un poquito de mal perder», así lo confesaba ante las cámaras del programa fuera del plató.