Malú reacciona al juego sucio de Pablo López en ‘La Voz’: «Eres idiota»

La Voz 2025 ha comenzado ya con la novedad de ver el estreno de Mika como coach de la edición de adultos, al igual que Sebastián Yatra, que llega después de triunfar en la edición de niños con una victoria. Pablo López y Malú tendrán que ejercer de veteranos, por eso han sido los protagonistas del primer pique de la edición. Para marcar territorio, el malagueño ya ha sacado todas sus armas con la llegada de Nela, la primera participante de la noche, dejando claro que llega tan competitivo como siempre.

La protagonista involuntaria de la noche ha sido Nela, una chica de 27 años llegada desde Valencia y que lleva años intentando comenzar una carrera musical, aunque hasta ahora sólo ha conseguido hacerlo de forma aficionada en coros y bandas locales. Con el apoyo de su familia pretende que su paso por el programa de Antena 3 le sirva para cumplir su sueño, por eso aspira a que Malú pueda escuchar su voz y darse la vuelta. En su discurso de llegada, avisaba de que si la cantante se giraba, sería su equipo el elegido sin dudarlo ni un segundo, ya que es un referente para ella.

Su familia, que acompañaba a Eva González en el backstage, cruzaba los dedos para que la artista se diese la vuelta y poder cumplir su sueño. A los pocos segundos de comenzar a cantar, Nela ha logrado que Mika se diese la vuelta, provocando que Pablo López le siguiese y que Malú pulsase también el botón. Yatra también pulsaba, pero un bloqueo le dejaba fuera de juego y sin opciones.

Nada más terminar se podía observar la felicidad de la concursante, que veía como Malú se había dado la vuelta, por eso la escucha con atención, aunque tenía clara su elección. En mitad de las palabras de la artista, se escuchaba una señal, la del superbloqueo, que la dejaba también sin opciones. El culpable no era otro que Pablo, que ha demostrado saberse todos los trucos.

La cara de Nela en ese momento era un poema, también la de su familia, que veían como su sueño se escapaba cuando lo estaba tocando con los dedos. «No, ¿pero por qué? ¿Quién ha sido el idiota?», gritaba Malú en ese momento, mientras su silla se daba la vuelta sin que pudiera hacer nada.

La cantante, que por la mirada se había dado cuenta de que la elegida era ella, le preguntaba a la concursante, que se lo tomaba con humor: «No voy a decir lo que pienso, porque estaría mal decirlo». Ya no hacía falta más, pero la coach se ha acercado a la joven y ha confirmado que se iba a ir a su equipo, algo que por el momento no podrá hacer y tendrá que esperar a la fase de los robos.

«Idiota», gritaba Malú a su compañero Pablo, que por querer llevarse a una gran voz ha terminado arruinando el paso de la concursante, que no podrá cumplir su sueño de irse con su cantante favorita. López, para dejar claro que estaba luchando por su voz, ha confesado en público que había bloqueado también a Yatra, una táctica para tratar de convencerla.

Pablo López se ha quedado sin opciones pese a sus intentos

Pese a sus palabras, al malagueño se le olvidaba que su amigo Mika estaba todavía estaba en juego, por lo que no podía confiarse. El creador de canciones como Grace Kelly y Lollipop aseguraba a la joven que su voz era la que había decidido que era perfecta para su equipo. «No estoy haciendo pelotas», ha dicho para intentar demostrar que está aprendiendo español a marchas forzadas, aunque en realidad quería decir que no estaba haciendo peloteo.

Aunque todavía sin dominar nuestro idioma, el libanés (aunque afincando en Reino Unido), ha dejado claro que está dispuesto a «apostarlo todo» para conseguir convencerla. «Hasta mis bragas», ha llegado a decir, utilizando una expresión que seguro que le ha enseñado Pablo López.

Tras los discursos, el programa le daba la opción de cantar una canción junto a los coaches, por eso ha pedido a Pablo que tocase Someone like you, de Adele, que Nela ha podido cantar junto a cuatro estrellas y ha vuelto a demostrar que su actuación no había sido cuestión de suerte.

Después de ese momentazo musical, llegaba el momento de decidir con a qué equipo se unía. Tras muchas dudas, Nela lo anunciaba. «Me voy a ir con Mika», una frase con la que el artista internacional se estrena en La Voz España marcando territorio, por eso no ha podido evitar salir corriendo a abrazar a su nueva pupila.

De esta manera, Pablo López ha perdido bloqueos y superbloqueos para nada, ya que se ha quedado compuesto y sin concursante.