Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 2 de enero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 327 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo, poco a poco, parece que Luisa va recuperándose después de haber vivido una auténtica pesadilla. Pero no todo resulta tan sencillo como parece, puesto que su herida más grave es la de la distancia con Alejo. Es algo que, desde luego, no puede evitar, por mucho que lo intente.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo, harta de que Martín y Francisco estén como el perro y el gato, Pepa ha decidido mover ficha. ¿De qué forma? Reuniéndoles para darles un ultimátum. Mercedes se ha quedado completamente sin palabras al recibir un nuevo anónimo. La razón no es otra que una citación secreta que podría llegar a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Un nuevo punto de inflexión en esta temporada que tantísimo está dando de qué hablar entre los espectadores de La 1 de Televisión Española.

¿Qué sucede en el capítulo 328 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 7 de enero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar en La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo la inesperada confesión de Alejo respecto al trato con el duque ha generado una enorme indignación en Adriana. Tanto es así que, como no podía ser de otra manera y dadas las circunstancias, la joven se ha mostrado profundamente decidida a intervenir.

Mercedes no puede evitar sentirse culpable tras haber registrado las pertenencias de Dámaso. Aun así, no ha tenido reparos a la hora de aprovechar la oportunidad que se le ha presentado para enfrentarse a Victoria. Ella, lejos de achantarse, no ha dudado en desarmarla desvelándole otro engaño de su socio. Algo con la que ha conseguido dejar a Mercedes completamente descolocada y sin palabras. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.