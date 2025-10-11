El error que ha provocado que Malú no se haya dado la vuelta en ‘La Voz’: «Pensaba que era un chico»

La historia de Kimi Town, una cantante canaria que se esfuerza al máximo por tratar de conseguir su objetivo de vivir de la música, seguro que ha marcado a los espectadores de La Voz, pero no habrá sido a los únicos. Los coaches han quedado boquiabiertos al escuchar su voz, aunque ninguno esperaba que al darse la vuelta se encontraría con una chica «pequeña, pero matona», que cuando deja de cantar se convierte en una voz dulce. Eso es lo que le ha ocurrido a Malú, que durante toda su actuación ha estado pensando si pulsar o no, pero debido a que le parecía que estaba ante un hombre.

Kimi se ha presentado como una luchadora en el mundo musical, trabajando con dos bandas e incluso siendo solista para realizar actuaciones en locales y celebraciones. Una vida de lo más complicada, pero que asegura que adora, ya que puede seguir viviendo de la música. Este amor le llega gracias a sus abuelos, que también cantaban, aunque no lo hacían de forma profesional. Su abuelo, por desgracia ya fallecido, no la ha podido ver llegar a la televisión, pero sí que le ha dejado «en herencia» una voz muy característica que la convierte en una cantante muy especial de rock y soul.

Al escenario ha salido a cantar Human, el gran éxito del cantante Rag’n’Bone Man, que tiene un tono muy grave de voz, algo que ella ha clavado, pensando en muchos momentos que se trataba de una imitación y no de una versión libre. Todos han quedado impresionados al escucharla, aunque era Malú la que más entusiasmo le ponía a sus comentarios, aunque no ha querido pulsar el botón.

El que no se pudo resistir fue Sebastián Yatra, que tampoco esperaba que una chica estuviese detrás de esa voz. Al darse la vuelta su cara ha sido de sorpresa total, desconcertado a sus compañeros coaches, que le preguntaban qué pasaba. Mientras, Malú y Pablo se animaban el uno al otro a apretar, aunque ninguno se ha terminado por decidir, alegando que se sale de sus estilos.

Una vez finalizada su actuación, la coach ha podido comprobar que no era un hombre quien estaba en el escenario, siendo una chica de pequeña estatura, lo que la ha dejado boquiabierta. «¡Hala! ¿De dónde sale todo eso?», le preguntaba, antes de que ella presumiese de su voz y de lo que su abuelo le había dado.

«Es muy fuerte, porque yo pensaba que estaba escuchando a un chico con una tesitura de voz muy amplia, muy aguda. Me sorprendí mucho cuando me di la vuelta y vi que no», así se justificaba por no haberse dado la vuelta.

«Tienes muchísima personalidad en la voz, me ha encantado y me hace muy feliz que Yatra se haya dado la vuelta», terminaba su discurso. El colombiano recogía el testigo y aseguraba que era «su día de suerte», ya que se hubiera peleado «a la muerte» con sus tres compañeros por llevarse a Kimi a su equipo, aunque no le hizo ninguna falta.

Por su parte, Sebastián no ha tenido problema en reconocer que no llegaría nunca a esas notas, aunque «practicase mil horas». Después, el coach confesaba que esta concursante es todo un reto para él, ya que tiene que pensar cómo complementarla y ayudarla como músico.

Antes de marcharse entre aplausos, Mika le ha dejado una frase que es un verdadero piropo a Kimi: «Tienes la voz de tres personas diferentes en tu cuerpo».