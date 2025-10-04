La técnica de Malú para llevarse a un concursante de ‘La Voz’: «Como os vayáis con otro, os asesino»

La tercera noche de Audiciones a ciegas de La Voz ha dejado grandes momentos, aunque ninguno como el enorme enfado que Pablo López vivió la semana pasada por culpa de Sebastián Yatra. El cantante malagueño ha sentido este viernes, tres de octubre, una enorme emoción ante la llegada de un aspirante con mucho sentimiento, aunque no ha sido el único. Su compañera Malú ha sacado las garras para que un artista de flamenco puro no se fuese con otro, por eso ha llegado incluso a recurrir a las amenazas para marcar su territorio.

Al plató del talent llegaba Luis ‘El Granaino’, un cantaor profesional que recorre los escenarios llevando el flamenco a fiestas, salas de conciertos y celebraciones de todo tipo, llegando a actuar con grandes como Farrukito, Jesús Carmona, Remedios Amaya y Antonio Canales. Aunque se gana la vida con su arte, busca dar un empujón a su carrera y aprender cosas nueva de la mano de los coaches.

Este barcelonés, aunque con familia andaluza, ha logrado impresionar a todos sin cantar una sola nota, ya que su Tuto, su guitarrista, ha dejado sin palabras a Mika y a Yatra, menos acostumbrados a escuchar flamenco. Malú y Pablo, por su parte, ya sabían que lo que estaba por venir era serio, aunque no le habían escuchado cantar ni un segundo.

«Me da taquicardia», decía la sobrina de Paco de Lucía, que ha vivido rodeada de flamenco durante toda su vida. Este ha sido el motivo por el que no ha querido esperar mucho para apretar el pulsador. Una vez terminada la actuación, Pablo ha sido el primero en tomar la palabra, aunque ha sido muy breve: «No voy a decir nada a mi favor, sólo te voy a dar las gracias por esto que habéis hecho», así reconocía el gran momento que se había vivido.

Malú, que recordemos que es sobrina del gran Paco de Lucía, guitarrista conocido internacionalmente gracias a canciones como Entre dos aguas, ha sido más directa. «Hay que ser muy valiente para hacer eso en un programa de televisión como este. No es fácil. Que algo que es nuestro patrimonio de la humanidad, como es el flamenco, que vengan aquí y lo hagan».

«No me quedan megabloqueos, solamente mi mirada amenazante», lamentaba la artista, pero tenía una advertencia para Luis y su primo Tuto: «Como os vayáis con otro, yo os asesino fuerte, fuerte». Se trataba de una broma, pero la cara del pobre Mika era todo un poema, ya que está aprendiendo español a marchas forzadas y parecía no entender si era una amenaza o algo divertido, aunque las risas del público seguro que le han ayudado a entenderlo.

«Yo vengo de ahí. Si os venís conmigo, para mí sería un gran lujo y os lo agradecería en el alma», así le suplicaba a Luis que se decidiese por su equipo. Yatra, que parecía rendido ante esa elección, apenas ha luchado, pero Mika sí que ha querido ponerlo complicado.

El libanés ha comenzado un discurso, destacando que en su equipo es, por el momento, donde «más cuota de flamenco hay», además de destacar que la música no entiende de idiomas y sí de sentimiento. El creador de canciones como Lollipop y Grace Kelly es novato en La Voz España, pero es un veterano gracias a las ediciones de Francia e Italia, donde ya ha trabajado, por lo que sabe cómo hablar a los aspirantes.

Con el miedo de que pudiera convencer a Luis y a su primo, Malú ha decidido ‘mutearle’, que es el término técnico que se utiliza en el mundo del sonido y la música para decir que se corta el volumen de un micrófono o un instrumento. Es por eso que el libanés ha dejado de sonar a los espectadores, quedándose su discurso a medias.

La estrategia de la cantante ha salido perfecta, ya que el concursante ha decidido irse con ella, pero seguro que todos estos movimientos no habrán gustado al resto. Queda claro que la artista es una veterana y se las sabe todas, utilizando todos trucos que puede para llevarse a los mejores concursantes.