Vanesa Martín logra emocionar a los coaches de ‘La Voz’: «Esto solo se hace en España»

La Voz sigue avanzando en su concurso y desde esta semana cambia de fase después de cinco semanas en las que los coaches han ido confeccionando sus equipos en las Audiciones a ciegas. Para comenzar esta nueva fase, el arranque del programa ha estado protagonizado por Vanesa Martín, coach y asesora en anteriores ediciones, que esta vez ha querido estar junto a su amigo Pablo López, aunque haya sido por unos minutos. Aunque en esta edición no estará en los sillones del programa, sí que ha protagonizado una actuación que entra directamente a una de las mejores del formato y una de las más emocionantes de toda la televisión. Y todo porque ha dejado al borde del llanto a coaches y asesores como María Becerra, Carla Morrison y Mika, además de sorprender a un veterano como López, que no sabía nada.

En un principio aparecía la andaluza en completa soledad en un escenario completamente a oscuras, estando ella solo iluminada. Se trataba de un efecto, ya que nada más arrancar a cantar se podía escuchar a un gran coro de voces, aunque en ningún momento se les podía ver. Pasados unos segundos, la artista se movía hacia el centro del enorme escenario, donde las luces desvelaban que allí estaban los 56 concursantes que han sido seleccionados para los cuatro equipos de los coaches, toda una sorpresa que ni sus capitanes conocían.

Mika, debutante como coach, le confesaba a Carla Morrison, su ayudante de en esta fase, que estas cosas «sólo pasan aquí, en La Voz España». El creador de éxitos globales como Grace Kelly tiene una enorme experiencia, ya que ha participado en las versiones de La Voz de medio mundo, desde Reino Unido, Italia, Francia y ahora España, por lo que su opinión es de las más válidas.

María Becerra, al descubrir que estaban ahí los talents de su equipo, no podía contener las lágrimas y se tapaba la cara con un tarjetón. «Voy a llorar», avisaba a Sebastián Yatra, el coach al que asesora. Por su parte, Pablo López y Malú, los dos veteranos de esta edición, no daban crédito tampoco.

López, que además es amigo de Vanesa, aseguraba a Chiara Oliver, su asesora, que antes de llegar al plató había estado hablando con Martín y que ella no le había dicho nada. Eso demuestra que la malagueña había sabido guardar bien esta sorpresa para todos.

Después de esta gran actuación, la andaluza confesó ser fan de Carla Morrison, por lo que la mexicana no dudó en salir a cantar a capella una canción juntas, otro momento mágico para los espectadores, ya que apenas hay programas en televisión con música en directo.