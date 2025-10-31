Quién es Carla Morrison: su edad, su pareja y biografía de la asesora de Mika en ‘La Voz’

Carla Morrison, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las artistas mexicanas que más éxito ha cosechado en los últimos años. Y siendo honestos, no es para menos. Desde muy temprana edad, mostró un enorme interés por el mundo de la música. Es por eso que no dudó un solo segundo en luchar, contra viento y marea, para poder hacer su sueño realidad. En la actualidad, no solamente ha logrado lanzar grandes éxitos que han marcado un antes y un después en muchos aspectos, sino que también ha conseguido grandes hazañas como es convertirse en asesora de Mika en La Voz en España. Así pues, es el momento más que perfecto para conocer todos los detalles sobre Carla Morrison, a través de datos como su edad, su pareja, su nombre real y su carrera en la música.

La trayectoria profesional de Carla Morrison

Carla Morrison, cuyo nombre completo es Carla Patricia Morrison Flores, nació el 19 de julio de 1986 en Tecate (México). Desde muy joven, Carla mostró mucho interés por el ámbito musical. Así pues, no dudó un solo segundo en poner rumbo a Phoenix, Arizona, para cursar estudios musicales y, de esta forma, poder comenzar su carrera como solista.

Su debut llegó en 2009, con el lanzamiento del EP que llevaba por título Aprendiendo a Aprender. Con posterioridad, lanzó diversos temas con los que se consolidó en la escena del pop-alternativo latino. No fue hasta 2012 cuando publicó el álbum Déjenme Llorar, con el que obtuvo un enorme reconocimiento a nivel internacional. Tanto es así que le otorgaron un Latin Grammy. Años más tarde, concretamente en 2015, llegó a su vida Amor Supremo, un disco con el que mostró una grandísima evolución. En todos los sentidos.

Cabe destacar que, con sus letras, la mexicana ha querido abordar diversos temas de gran importancia social como son la salud mental, la defensa de causas sociales o, incluso, la Comunidad LGTBQ+. Además, en 2025, Carla Morrison ha aceptado la propuesta de formar parte del equipo de Mika en La Voz España, con el que trabajará, mano a mano, como su asesora.

Su vida personal

A lo largo de su carrera, Carla tuvo la oportunidad de conocer al músico y productor Alejandro Jiménez. Años después de comenzar su relación sentimental, se casaron y, desde entonces, siguen apoyándose mutuamente en la industria musical. Los dos trabajan mano a mano en proyectos no solamente para el proyecto de Carla Morrison, sino también para otros tantos artistas.

Cabe destacar que, en lo personal, la mexicana siempre se ha mostrado muy abierta a la hora de hablar de sus retos con la salud mental, donde se incluyen episodios de depresión y ansiedad, así como de la constante necesidad de reinventarse. Por lo tanto, aunque es muy celosa de su intimidad, sí que es un ejemplo a la hora de hablar de diversas cuestiones como el crecimiento, la vulnerabilidad o, incluso, la transformación personal. ¡Es maravillosa!