¿Por qué Dani Mateo y Cristina Pardo no dan las Campanadas en laSexta?

No es ningún secreto que uno de los días más especiales del año, televisivamente hablando, es el último día, el de Nochevieja. La gran mayoría de cadenas ponen toda la carne en el asador para tratar de cosechar un excepcional dato de audiencia durante las Campanadas. Algo que, cada año, ha logrado RTVE a pesar de que, a duras penas, han repetido rostros conocidos en las últimas entregas. Eso sí, los únicos que han conseguido plantar cara a la televisión pública han sido Cristina Pedroche y Alberto Chicote, especialmente la vallecana por la enorme expectación que genera el look escogido para una noche tan mágica y especial. Por ese mismo motivo, la cadena de San Sebastián de los Reyes no ha dudado un solo segundo en premiar el llamado «Efecto Pedroche», lo que ha provocado que Dani Mateo y Cristina Pardo no sean los encargados de presentar las Campanadas en laSexta.

Así pues, para tratar de sacar el máximo provecho a esa expectación que genera la vallecana, Atresmedia ha optado por mover ficha. Y es que, por primera vez, estas Campanadas se emitirán desde la Puerta del Sol y de forma simultánea en Antena 3, laSexta y en atresplayer, la plataforma de pago de la cadena. Con esta decisión, el grupo audiovisual pretende tratar de conseguir mucha más fuerza a la hora de enfrentarse a su gran rival en audiencias en cuanto a las Campanadas se refiere: RTVE. Recordemos que la pública también realiza una emisión simultánea con los presentadores escogidos, siendo este año Chenoa y Estopa. Recordemos que, el año pasado, David Broncano y Lalachus fueron los que ganaron en audiencias a Cristina Pedroche y Alberto Chicote.

Eso sí, los conductores de la emisión de Antena 3 no cosecharon un mal dato, puesto que crecieron hasta el 28.1% de cuota de pantalla, reuniendo a una media de 4.3 millones de espectadores. Después de conocer estos movimientos por parte de los principales rivales de las Campanadas, ¿quién conseguirá llevarse el gato al agua en las de este año?

Aunque no lo sepamos hasta pasados un par de días después, ya que es el ritmo habitual de espera para conocer los datos de audiencias de las Campanadas, no es ningún secreto que todas las cadenas de televisión están poniendo toda la carne en el asador para conseguir vencer en una de las noches que más espectadores reúne.

Por lo tanto, cualquiera de ellos podría llevarse la victoria por la mínima o dar la sorpresa y marcar un amplio margen con su principal competidor. Sea como sea, estamos completamente convencidos de que, sea cual sea la opción que escojas para comerte las uvas, será la perfecta para empezar el 2026 con muy buen pie. ¡No lo dudamos en absoluto!