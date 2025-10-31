Quién es María Becerra: su edad, su pareja y biografía de la asesora de Sebastián Yatra en ‘La Voz’

El talento argentino se ha convertido en uno de los principales motores de la industria musical durante los últimos años, de eso no cabe duda. Una de las artistas que ha conseguido marcar un antes y un después, inevitablemente y por diversas razones, ha sido María Becerra. La joven siempre sintió una fuerte conexión con el mundo de la música. Por ello, apostó por subir sus primeros covers y videos de sus castings a la plataforma de Facebook. Posteriormente, se animó a publicar videos de canto, vlogs y tutoriales de baile. Su fama creció a pasos tan agigantados que decidió abandonar sus estudios a los 17 años para dedicar el 100% de su tiempo a su contenido.

Su carrera profesional

Nacida el 12 de febrero del 2000 en Quilmes, Argentina, María de los Ángeles Becerra dejó su canal de YouTube a los 19 años para dar inicio a su carrera musical de forma profesional. Así pues, lanzó al mundo su primer EP, 222. Asimismo, fue con el sencillo Dime cómo hago, con el que logró debutar en la popular lista Billboard Argentina Hot 100.

En el 2021 María Becerra lanzó al mundo su primer proyecto discográfico, Animal. Con este primer proyecto discográfico, la artista colaboró con Becky G y se posicionó en el puesto número cinco de la lista Top 10 Album Debuts Global de Spotify. Todo ello para posteriormente dar comienzo a su primera gira mundial.

Un año después, en el 2022, la argentina presentó a sus fans el disco La nena de Argentina, su segundo álbum. Con este nuevo trabajo la artista logró posicionar su nombre en lo más alto. Asimismo, se unió con Camila Cabello en el sencillo Hasta los dientes. En la actualidad, María Becerra ha aceptado el reto de convertirse en la asesora de Sebastián Yatra en La Voz España.

Su lado más personal

María Becerra siempre ha tenido fuerte conexión con sus fans, convirtiéndose en toda una referente también en redes sociales. En su cuenta de Instagram, la artista acumula más de 13 millones de seguidores hasta la fecha, medio donde suele compartir con su público las novedades de sus proyectos profesionales y los pequeños detalles de su rutina diaria.

A nivel sentimental, la cantante mantiene una relación con Julián Reininger, conocido en el mundo musical como J Rei. El artista se ha convertido en una de las estrellas emergentes de la música argentina. Fue en septiembre de 2022 cuando comenzaron los rumores de romance entre ambos. Actualmente, la pareja se ha comprometido y planea pasar por el altar.

Junto a su pareja, María Becerra sufrió dos durísimos golpes a nivel personal, como consecuencia de los embarazos ectópicos que padeció. El primero de ellos tuvo lugar en septiembre de 2024, por el que tuvo que ser operada de urgencia. El segundo se produjo unos meses después, concretamente en 2025. En esta ocasión, el embarazo ectópico se complicó y derivó a una hemorragia interna por la que tuvo que ser operada de emergencia. ¡Casi pierde la vida!