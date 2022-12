María Becerra presenta ‘La nena de Argentina’, su segundo álbum

María Becerra ha vuelto por todo lo alto. La artista se corona como La nena de Argentina con su nuevo disco. Un álbum bajo el mismo sobrenombre que a través de 12 canciones lleva de viaje a sus fans con una mezcla de estilos única, sin perder la esencia que le ha llevado al éxito.

La artista argentina ha sorprendido con esta apuesta en solitario, en la que nos encontramos con una gran versatilidad y una gran mezcla de géneros. Desde ritmos urbanos, latinos, orquestados, pop o en estilos regionales, todos ellos tienen cabida en el nuevo disco de María Becerra.

Se trata de un disco en el que la artista ha incluido colaboraciones con artistas de la talla de Pablo Alborán, Manuel Turizo, Natti Natasha o Lola Indigo. Un álbum muy esperado por todos sus fans que ya se encuentra en lo más alto de las listas de éxitos a nivel internacional.

«Fuaa, no saben lo emocionada que me tiene este álbum. No paro de escucharlo y ya quiero que ustedes lo escuchen también. LNDA es muy especial, fue tan lindo hacerlo, ahí se ve el reflejo de lo que soy y lo que crecí en todo este tiempo», escribió la artista en sus redes sociales.



De esta forma, María Becerra presenta un disco muy personal, con canciones que van del amor al desamor, con una apuesta en la que ha querido incluir videoclips que poco a poco irán viendo la luz, así como muchas sorpresas.

En este nuevo disco, nos encontramos con grandes éxitos de la artista como Automático, convertido en hit mundial, así como novedades como Perreo Furioso, bachatas como Adiós y canciones muy emotivas como Hasta que la muerte nos separe. Un disco que sus fans están dispuestos a llevar a lo más alto.