Achraf: «Si ganase el Balón de Oro, me lo merecería»

Este jueves se conocieron los 30 nominados al Balón de Oro, donde el Paris Saint-Germain dominó la lista después de haber conquistado un triplete histórico con su primera Champions. Es por ello que muchos focos están en que Ousmane Dembélé sea el gran favorito para llevarse el trofeo, aunque su compañero Achraf Hakimi se ve con posibilidades de poder dar la sorpresa en la capital francesa.

«Es un sueño que me nombren entre los favoritos para ganarlo. He hecho un año histórico porque no hay muchos jugadores que hayan marcado en cuartos, semifinales y final, y jugando de defensa. Si tengo opciones de ganar, creo que lo merecería también. Mucha gente piensa que soy extremo, pero juego atrás. En una línea de cuatro defensas, es más complicado aún», explicó el lateral.

En la pasada campaña, Achraf fue uno de los hombres claves del esquema de Luis Enrique. Anotó once goles y dio 16 asistencias. Números que le sitúan en el mejor momento de su carrera en su cuarto año en el Parque de los Príncipes: «Las estadísticas que he hecho este año no son de un defensa normal y cuando un jugador de atrás hace eso, creo que lo merece más que un delantero», dijo en una entrevista para Canal + en Francia.

El Balón de Oro, una guerra con muchos nombres

El próximo Balón de Oro se anunciará el próximo 22 de septiembre con el recuerdo de la tremenda polémica acerca de todo lo ocurrido en torno a Vinicius Júnior. Aunque el ganador fue Rodri, muchos situaron que el premio se había devaluado en los últimos años.

Nombres como Dembélé, Vitinha, Doué, Mbappé, Lamine Yamal, Raphinha, Nuno Mendes y muchos otros suenan para suceder al centrocampista español. Sobre el jugador del Real Madrid, con el que mantiene una gran amistad, confesó de la conversación que tuvo después de que se enfrentaran en el Mundial de Clubes: «Kylian estaba un poco decepcionado después del partido. No hablamos mucho de ello, solo hicimos algunas bromas durante las vacaciones», señaló Hakimi.

La Fiscalía francesa ha pedido 15 años de prisión para Hakimi tras ser acusado por presunta violación y agresión sexual. El futbolista argumentó ante el tribunal que se trata de una estrategia para chantajearle económicamente. En las próximas semanas, el juzgado de instrucción determinará si hay pruebas suficientes para aplicar el procedimiento penal.