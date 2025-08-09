Kiko Rivera pide ayuda desesperada: está al límite

Kiko Rivera ha llegado al límite. Está desesperado y ha decidido pedir ayuda a sus seguidores para poder salir adelante lo antes posible. Antes de entrar en detalles debemos recordar que, hace unos años, abandonó los platós de televisión para dedicarse a su faceta de cantante. El problema es que todavía hay mucha gente que le vincula a las polémicas que protagonizó durante su juventud, no le ven como un artista. Una parte del público sigue pensando que Kiko está en el mundo de la música por ser hijo de Isabel Pantoja. Lo peor de todo es que lleva bastante tiempo sin tener relación con la tonadillera y ha lanzado acusaciones muy serias en su contra.

El marido de Irene Rosales ha pensado que la única opción que tenía era crear un artista ficticio que le permitiese sacar a la luz sus canciones sin arrastrar ningún lastre. Sin embargo, su experimento no ha salido bien y ha decidido compartir su malestar en Instagram. Antiguamente utilizaba esta plataforma para lanzar ataques a sus enemigos, pero ahora ha optado por usarla con fines profesionales.

«Os cuento la verdad, porque si no reviento. Tengo muchas canciones que no puedo sacar con mi nombre, porque no encajan con el público que tengo hoy en día. Son temas más románticos, con letras más profundas, más emocionales, que no terminan de tener hueco en lo que se espera de mí ahora mismo. Por eso he creado un artista ficticio que se llama D-Luz. Es mi vía de escape», ha explicado. Kiko ha abierto su corazón para mostrar una faceta que hasta la fecha permanecía en la sombra y, de momento, los resultados no son optimistas.

A pesar de todo, el hermano de Chabelita sigue insistiendo: «Es la forma que tengo de compartir todo lo que sale de esta mente cuando la musa se activa, sin filtros, sin miedos. Me encantaría que me apoyaseis en esto, porque detrás de D-Luz estoy yo. Con mi alma y con mi corazón. Perdón por intentar esconderlo… pensé que era mejor así, pero me doy cuenta de que no. Que esconderlo es apagar esa parte de mí».

El problema de Kiko Rivera

¿Cuál es el problema al que se enfrenta Kiko Rivera como cantante? Según él, el peso de sus apellidos le ha cerrado muchas puertas, pero sus rivales descienden todo lo contrario. Son muchos los que aseguran que Kiko ha tenido muchas oportunidades gracias a Isabel Pantoja. La intérprete de Así fue le ha apoyado durante toda su carrera, incluso le invitó al escenario durante uno de sus espectáculos. El problema sería, siguiendo la teoría de las redes sociales, que Rivera no ha sabido escoger el camino adecuado.

A pesar de todo, Kiko sigue creyendo que el poco éxito de sus canciones no depende de él, por eso dice: «Como ya sabéis este es mi artista creado por IA para sacar las canciones que no puedo publicar como Kiko Rivera. Seguid la cuenta de Instagram. Es gratis y ayuda mucho. Sois mi comunidad y confío en vosotros. ¿Puedo contar con vuestro apoyo?». Habrá que esperar un poco más para ver si su comunidad de seguidores le da una nueva oportunidad, aunque de momento no tenemos buenas noticias para él.

Así ha reaccionado el público

Tal y como hemos adelantado al principio de estas líneas, Kiko Rivera atraviesa un momento complicado en su faceta artística y esta vez no tiene que ver con su música ni con su vida personal, sino con la falta de respaldo de sus propios seguidores. Desde que presentó a D-Luz, esperaba despertar curiosidad y fidelidad entre su público, pero la realidad está siendo muy diferente. Casi un mes después de su lanzamiento, la cuenta de Instagram del proyecto apenas roza los 5.500 seguidores, una cifra que contrasta enormemente con el millón cien mil que acumula en su perfil principal.

La estrategia de Kiko para impulsar a D-Luz ha sido directa y persistente, con mensajes claros en los que insiste en que seguirle es gratis y que solo requiere un gesto sencillo. Sin embargo, ni siquiera con ese llamamiento ha logrado movilizar a la mayoría. El artista, consciente de que muchos lo siguen desde hace años, pasa prácticamente lista y reconoce que la gran parte de su comunidad ha decidido ignorar esta faceta más sentimental.

Este distanciamiento del público deja en evidencia que el tirón mediático de Kiko Rivera no siempre se traduce en apoyo a todos sus proyectos. La indiferencia hacia D-Luz pone de relieve que, aunque su nombre sigue siendo popular, no todo lo que lanza consigue la aceptación que espera. El hecho de que sus seguidores no se identifiquen con esta propuesta romántica o simplemente no quieran seguir una cuenta separada de la suya principal, está afectando visiblemente a su motivación. Y aunque él insiste en que el alter ego muestra una faceta musical diferente y más íntima, la respuesta masiva sigue siendo «no», obligándole a replantear cómo conectar de nuevo con una audiencia que, por ahora, no parece dispuesta a acompañarle en este camino. Lo único bueno es que, de momento, podrá consolarse en los brazos de su mujer, Irene Rosales.