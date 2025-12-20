Así es el pueblo de Alba Carrillo en Ávila: parece Suiza, pero nadie conoce y es espectacular

La relación de los españoles con sus pueblos de origen suele estar marcada por recuerdos que perduran y por una idea compartida: quien conserva un vínculo con un pequeño municipio posee algo parecido a un tesoro. En estas localidades se concentran veranos que quedan grabados, fiestas patronales que estructuran generaciones y una vida social diferente, más lenta y más cercana, que muchos consideran irrecuperable en las grandes ciudades. En un país donde Castilla y León reúne el mayor número de núcleos rurales, su geografía está llena de municipios que, pese a la despoblación habitual del invierno, recuperan intensidad y movimiento cuando llegan las vacaciones.

En los últimos años, varios rostros conocidos han optado por refugiarse en pueblos de la región, buscando paisajes tranquilos y un modo de vida más pausado. Entre ellos se encuentra Alba Carrillo, colaboradora que ha convertido un pequeño municipio abulense en uno de sus destinos recurrentes. Aunque la tertuliana nació en Madrid y su presencia mediática ha sido constante en programas de entretenimiento, su historia familiar la ha llevado a mantener un estrecho vínculo con Nava del Barco, una localidad que, a pesar de su atractivo natural, continúa siendo una gran desconocida para la mayoría.

El pueblo de Alba Carrillo

Nava del Barco, situado a los pies de la Sierra de Gredos, apenas cuenta con 83 habitantes censados según los datos del INE de 2024, una cifra representativa de la situación demográfica de muchos pueblos de la zona. El municipio se encuentra en la parte norte de la sierra y muy próximo al cauce del río Tormes, en una posición que permite disfrutar de un paisaje montañoso que recuerda, en ocasiones, a algunas regiones del centro de Europa.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alba Carrillo (@albacarrillooficial)

Sus praderas, sus zonas de baño naturales y su entorno poco alterado han llevado a algunos visitantes a compararlo con paisajes propios de Suiza, aunque el municipio aún no ha experimentado un desarrollo turístico relevante y permanece fuera de los circuitos habituales.

Para quienes lo conocen, su atractivo reside precisamente en esa ausencia de masificación. La localidad conserva el ritmo propio de la vida rural castellanoleonesa y apenas ha modificado su estructura tradicional. Sus calles estrechas, sus casas de piedra y su actividad social concentrada en un único bar revelan la escala de un pueblo pequeño que mantiene sus costumbres sin grandes transformaciones.

Nava del Barco, un lugar con significado

La relación de Alba Carrillo con Nava del Barco no se debe a un descubrimiento, sino a su historia familiar. Su abuela nació allí, su madre pasó buena parte de su infancia en el pueblo y la colaboradora recuerda haber veraneado en sus calles desde niña. Con el paso de los años, la tertuliana ha continuado visitando el municipio en compañía de su madre, Lucía Pariente, de su hijo Lucas y de distintos grupos de amigos. Aunque la popularidad de la modelo ha generado cierta atención mediática sobre el pueblo, su presencia no ha modificado sustancialmente la vida cotidiana del lugar.

En 2020, Carrillo decidió comprar una vivienda en la localidad y reformarla para adaptarla a sus gustos personales. A partir de entonces, ha compartido en redes sociales numerosos detalles sobre su estancia en Nava del Barco, presentándolo como un espacio de desconexión y descanso. Sin embargo, ese enfoque más promocional no ha modificado la realidad de un pueblo que mantiene su propio carácter, independientemente de la presencia ocasional de un rostro televisivo.

La casa de Alba Carrillo

La casa adquirida por la colaboradora es una construcción tradicional de piedra típica de la comarca, con una puerta de madera oscura de estilo castellano que se ha convertido en un recurso habitual en sus publicaciones. La vivienda conserva elementos antiguos, pero ha sido sometida a una reforma integral orientada a lograr una estética muy concreta, cercana al estilo denominado cottagecore, que intenta recrear ambientes rurales idealizados combinados con comodidades actuales.

El interior reúne piezas restauradas, mobiliario contemporáneo y una selección de elementos decorativos diseñados para reforzar un aspecto bucólico. Según ha mostrado la propia Carrillo, la casa cuenta con una chimenea en la zona principal, un sofá de gran tamaño elegido para ser el eje del salón y habitaciones con detalles florales que buscan potenciar una imagen campestre. La vivienda incluye también una pequeña sala utilizada como cuarto del té, decorada con un sofá rosa, un telescopio y un antiguo baúl original de la casa.

La joya de Ávila

Nava del Barco celebra cada año sus fiestas patronales, eventos que se han convertido en una cita recurrente para la tertuliana, aunque la sociedad del pueblo mantiene el protagonismo de unas celebraciones que, como en otros municipios rurales, sirven para reunir a familias dispersas y a visitantes que regresan sólo durante el verano.

Lejos de la exposición que acompaña a la vida profesional de la colaboradora, la localidad mantiene una identidad fuertemente vinculada al paisaje y a su reducido tamaño. Sus habitantes, muchos de ellos mayores, continúan gestionando su día a día con la normalidad de un pueblo en el que la mayoría se conoce y donde el paso del tiempo está marcado por las estaciones, no por la atención de los medios.