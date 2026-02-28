Salen a la luz nuevos detalles de la autopsia de Michael Jackson: lo que dicen pone los pelos de punta

Más de 15 años después del fallecimiento de Michael Jackson, continúan emergiendo informaciones que arrojan luz sobre su estado físico en los momentos previos a su muerte. La difusión de nuevos datos procedentes de la autopsia ha reactivado el interés público y mediático en torno a las circunstancias que rodearon el final del denominado «Rey del Pop», un acontecimiento que desde 2009 ha estado marcado por la controversia, las hipótesis y una profunda carga emocional para millones de seguidores.

La publicación de estos detalles coincide con la proximidad del estreno de Michael, la serie que llegará a las salas en abril de 2026 y que pretende ofrecer un retrato integral del artista, abordando tanto su carrera como su vida personal. Las expectativas generadas por la película ha contribuido a reabrir el análisis sobre sus últimos años, en los que su estado de salud fue motivo de creciente preocupación.

La causa de la muerte

La muerte del cantante, ocurrida el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, fue atribuida oficialmente a una sobredosis de propofol combinada con benzodiacepinas, fármacos que le provocaron un paro cardíaco. El propofol, un anestésico de uso hospitalario, no está indicado para tratar el insomnio, dolencia que Jackson padecía de forma crónica. La administración de esta sustancia fuera de un entorno clínico adecuado fue uno de los elementos centrales del proceso judicial posterior.

Los nuevos detalles de la autopsia no modifican la causa oficial del fallecimiento, pero aportan información sobre el estado físico general del artista, revelando un deterioro significativo que ha impactado a la opinión pública.

El documento sobre Michael Jackson

Entre los datos más llamativos figura su peso en el momento de la muerte: 47 kilogramos. Según los informes, el cantante mantenía una ingesta alimentaria muy limitada, basada en una única comida ligera al día. Este dato refuerza la percepción de un organismo debilitado y vulnerable, en un contexto de exigencias profesionales y tratamientos médicos continuados.

El informe forense también documentó la presencia de múltiples heridas punzantes en distintas partes del cuerpo que se atribuyen a inyecciones de analgésicos. Marcas similares en los brazos se relacionaron con la administración de fármacos destinados a tratar su insomnio persistente. Estas señales reflejan la intensidad del tratamiento médico al que estaba sometido.

A ello se sumaban cicatrices en la base del cuello, las muñecas y parte de los brazos. Aunque su apariencia resultaba perturbadora para algunos observadores, los especialistas concluyeron que muchas de estas marcas eran consecuencia de intervenciones quirúrgicas previas, especialmente procedimientos de carácter estético.

La autopsia del cantante

La autopsia confirmó la existencia de cicatrices detrás de las orejas y junto a las fosas nasales, asociadas a operaciones estéticas realizadas a lo largo de los años. Estos procedimientos formaron parte de la transformación física que el artista experimentó durante décadas y que fue objeto de un intenso escrutinio mediático.

Asimismo, se constató que Jackson se había sometido a tatuajes cosméticos para pigmentar los labios de color rosa, definir las cejas y oscurecer la parte frontal del cuero cabelludo, con el objetivo de lograr una apariencia más uniforme. El informe señaló que el cantante utilizaba una peluca adherida al cuero cabelludo, ya que presentaba calvicie casi total, salvo algunos mechones.

Otro aspecto confirmado por la autopsia fue el padecimiento de vitíligo, una afección cutánea que provoca la pérdida de pigmentación en determinadas zonas de la piel. Este diagnóstico, conocido públicamente desde años antes de su muerte, explicaba la coexistencia de áreas de piel clara y oscura en su cuerpo.

El informe forense también aclaró el origen de los hematomas en el pecho y las costillas fracturadas que presentaba el artista. Lejos de corresponder a lesiones previas, estas se atribuyeron a las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas por los paramédicos que intentaron salvarle la vida. La intensidad de estas intervenciones, habituales en situaciones de paro cardíaco, puede provocar fracturas costales y contusiones torácicas.

Una polémica que genera interés

La difusión de estos datos reabre el debate sobre los últimos años de Michael Jackson, marcados por problemas de salud, dependencia de tratamientos médicos y una intensa presión mediática. Para muchos analistas, el deterioro físico descrito en la autopsia contrasta con la energía escénica que el artista proyectó durante décadas y subraya las tensiones entre la figura pública y la realidad privada.

El inminente estreno del biopic Michael previsiblemente reavivará el interés por su trayectoria y por las circunstancias que rodearon su fallecimiento. La película llega en un momento en que nuevas generaciones descubren su música, mientras persisten interrogantes sobre el coste personal de una carrera sometida a una exposición constante.

Más allá del impacto emocional de los detalles revelados, los datos médicos aportan una visión documentada de su estado físico y contribuyen a comprender el contexto en el que se produjo su muerte. A medida que pasa el tiempo, la figura de Michael Jackson continúa siendo objeto de revisión histórica, en un equilibrio entre su legado artístico y las complejidades de su vida personal.