Radicales de extrema izquierda intentan reventar un acto de Vox en Extremadura: «Les molesta que hablemos»

OKDIARIO se ha desplazado hasta Zafra, Badajoz, donde un grupo de radicales de extrema izquierda han intentado boicotear un acto de Vox al que acudieron cientos de personas para escuchar a Santiago Abascal. Durante el discurso del líder de la formación conservadora, la corriente eléctrica fue desconectada hasta en tres ocasiones, una situación que no desanimó a Abascal quien continuó con su intervención megáfono en mano. «De vez en cuando ocurre que hay alguno que le molesta que hablemos. Piensan que me molestan a mi y a los que están faltando al respeto es a sus propios vecinos que vienen a escuchar», ha denunciado frente a una multitud que corea su nombre en la Plaza Chica de Zafra.

«Vamos a ver lo que proponen para los autónomos, que eso es muy importante», alega un vecino del municipio pacense quien afirma que si Abascal le convence le votará. «A los autónomos que nos den ayudas porque estamos con la soga al cuello. Pedro Sánchez nos tiene arruinados», ha señalado.

Sobre la ausencia de María Guardiola en el debate previo a las elecciones de Extremadura el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo Moreno, ha dicho que es «un síntoma de que no se tiene nada que transmitir a los extremeños». Una opinión compartida por el mismo Abascal quien ha llegado a decir que «hace muy bien en no ir al debate».

«Si yo fuera ella tampoco iría al debate porque no puede debatir, de que va a debatir ¿de las políticas verdes? Son las mismas que las de Gallardo, ¿de las políticas migratorias? Son las mismas que las de Gallardo ¿de las políticas de género? Las mismas que las de Gallardo ¿del feminismo? El mismo que el de Irene Montero ¿de que va a debatir la señora Guardiola? No puede debatir absolutamente sobre nada», ha asegurado el líder de Vox.