Correos confirma el robo de una caja fuerte con votos en Badajoz denunciado por el PP

Correos ha confirmado este jueves, a través de un comunicado oficial, el robo de una caja fuerte con votos en la localidad de Fuente de Cantos (Badajoz), tal y como ha denunciado el Partido Popular. Además, anuncian que los municipios pacenses de Santa Amalia y Torremejía también fueron objeto de robo esta madrugada.

«Las oficinas de Correos ubicadas en los municipios de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía, en la provincia de Badajoz, fueron objeto de robo en esta madrugada», ha comunicado la empresa postal, además de resaltar que «los delincuentes sustrajeron la caja fuerte completa, que contenía efectivo y 124 votos emitidos por correo».

«Por su parte, en Santa Amalia y Torremejía sólo se han sustraído artículos comerciales y material de oficina, sin que se viera afectada la caja fuerte ni ningún voto por correo», han subrayado, en la nota emitida este jueves tras la denuncia del Partido Popular sobre el robo de cajas fuertes.

Correos informa de que «tras activarse la alarma» avisaron a la Guardia Civil de inmediato. Los agentes se personaron en el lugar y vinculan el suceso «con otros hechos delictivos ocurridos recientemente en la región con el objetivo de robar dinero». La investigación, tal y como especifica la empresa de titularidad estatal está en curso y se ha facilitado «toda la información disponible» a la Guardia Civil para el esclarecimiento de los hechos.

«Asimismo, después de comunicado los hechos a la Junta Electoral Provincial de Badajoz, Correos está pendiente de la decisión que adopte con el objeto de garantizar el derecho al voto de los electores afectados», informa Correos, que se compromete a reportar «puntualmente» de la decisión adoptada por la Junta Electoral al respecto.

El PP denuncia el robo

El Partido Popular de Extremadura ha denunciado este jueves una «estrategia absolutamente organizada» para robar el voto por correo de cara a las elecciones que se celebran este domingo 21 de diciembre en la región. «Nos están robando la democracia», ha dicho el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, al anunciar los robos confirmados por Correos.

«No se puede poner en entredicho la democracia», ha asegurado Bautista en la mañana de este jueves el número dos del PP en Extremadura que, ante la gravedad de los hechos, ha pedido la apertura de un «procedimiento extraordinario» para que todos los ciudadanos puedan cumplir con su derecho a voto el próximo día 21 de diciembre.

Este miércoles, en Fuente de los Cantos, un grupo de asaltantes se ha hecho con la caja fuerte de la Oficina de Correos de la localidad, misma en la que se habían depositado todos los votos por correo. También los votos de los municipios cercanos de Bienvenida y Calzadilla de los Barros.