OKDIARIO en Fuente de Cantos, el pueblo donde robaron el voto por correo: «Los ladrones sabían lo que hacían»

OKDIARIO se desplazó este jueves a la localidad extremeña de Fuente de Cantos, uno de los pueblos en los que se han robado votos por correo para las elecciones a la presidencia de la Junta de Extremadura del próximo domingo.

El Partido Popular de la región denunció el voto por correo en una sucursal del organismo estatal encargado de tramitarlo en Fuente de Cantos y el reportero Cake Minuesa pulsó la opinión de los vecinos sobre el robo de 124 votos que protagonizaron un grupo de asaltantes que habría irrumpido en las Oficinas de Correos del municipio llevándose consigo la caja fuerte en la que estaban depositados los sufragios.

El sentir general de los habitantes de esta pequeña localidad de Badajoz era unánime. «Trapicheos», «manipuladores», «huele mal», fueron algunas de las expresiones que algunos vecinos utilizaron para calificar el suceso de este jueves.

«Los ladrones sabían lo que tenían que hacer porque ese voto ya queda como nulo», se quejó uno de los habitantes de Fuente de Cantos». Otro de ellos fue más allá: «Era gente que sabía lo que hacían porque una de las cámaras de seguridad que tiene la oficina de Correos la han desactivado e iban preparados en ese sentido».

«Esto es una historia que está orquestada porque vienen aquí, a la oficina de Correos, desactivan las cámaras y roban el voto por correo», afirmó el vecino de Fuente de Cantos.

Robos en más pueblos extremeños

Según se ha conocido este jueves, la banda organizada que se ha llevado cajas fuertes con el voto por correo de las elecciones extremeñas asaltaron cinco oficinas de Correos en los últimos días y otras cuatro más en las últimas semanas. La Guardia Civil confirmó que durante la noche se han cometido tres robos en oficinas de las localidades pacenses de Santa Amalia, Fuente de Cantos y Torremejía, a los que habría que sumar otros dos asaltos más en días anteriores en Talavera la Real y Villafranco. Los investigadores tienen constancia de cuatro asaltos más que elevan la cifra a nueve oficinas violentadas por, sospechan, los mismos autores.