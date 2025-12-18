Feijóo: «El robo de votos en Correos es un hecho de extraordinaria gravedad que no admite silencio»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el robo de votos en Correos, tal y como ha denunciado su formación en Extremadura, es un hecho «de extraordinaria gravedad». que «no admite silencio».

A través de sus redes sociales, Feijóo ha hecho un llamamiento a todos los extremeños para que acudan masivamente a las urnas este domingo «en defensa de su libertad y de la democracia», en lo que supone una clara apelación a la movilización del electorado ante lo que considera un ataque directo al sistema democrático español.

En su mensaje Feijóo ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que explique «cómo ha podido pasar algo así», cuestionando los mecanismos de seguridad y control que deberían garantizar la integridad del proceso electoral. «Exijo al Gobierno que explique cómo ha podido pasar algo así, por qué ocultó además intentos de robo en otras oficinas ya la semana pasada y por qué no ofrece garantías en un aspecto tan básico para preservar la salud democrática de nuestra Nación», ha escrito.

Este escándalo estalla en pleno cierre de campaña electoral en Extremadura, donde el PP aspira a continuar gobernando en la región. Han sido los populares extremeños quienes han denunciado la existencia de de una «estrategia absolutamente organizada» para robar el voto por correo. En concreto, en la localidad de Fuente de Cantos (Badajoz), donde un grupo de personas se hizo anoche con la «caja fuerte» de la Oficina de Correos y con todas las papeletas certificadas. Según el secretario general de los populares extremeños, Abel Bautista, «nos están robando la democracia».

«No se puede poner en entredicho la democracia», ha asegurado en la mañana de este jueves el número dos del PP en Extremadura que, ante la gravedad de los hechos, ha pedido la apertura de un «procedimiento extraordinario» para que todos los ciudadanos puedan cumplir con su derecho a voto el próximo día 21 de diciembre.

Ante esto, la presidenta de Extremadura y candidata a la reelección por el PP, María Guardiola, ha asegurado, en un video emitido en sus redes sociales, que «alguien quiere elegir por nosotros» en las elecciones de Extremadura. «Que no nos roben la democracia. Este domingo, vota por el futuro de Extremadura», ha señalado.