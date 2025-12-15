Abascal tras la victoria de Kast: «El sentido común se abre paso en Chile, el domingo en Extremadura»

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha felicitado este lunes al presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su»aplastante victoria» en las elecciones presidenciales celebradas este domingo. Kast se impuso con el 58,61 % de los votos, superando con claridad a la ex ministra comunista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,39 % de los sufragios.

Abascal ha celebrado el resultado asegurando que el «sentido común» se ha abierto paso en Chile y ha aprovechado para establecer un paralelismo con la política española, subrayando que ese mismo «sentido común» se abrirá paso también el próximo domingo 21, fecha en la que se celebran elecciones en Extremadura.

«No quiero dejar pasar la oportunidad para mandar un abrazo mi felicitación a José Antonio Kast por su aplastante victoria en Chile en defensa de la libertad y frente a la izquierda. Los chilenos ya han votado al sentido común, ahora le toca a los extremeños», ha señalado Abascal en un vídeo que ha publicado a través de su cuenta en X.

Con el 58 % de los sufragios y más del 80 % del escrutinio ya contabilizado, José Antonio Kast ha logrado una victoria contundente frente a la candidata comunista Jeannette Jara, quien reconoció públicamente su derrota durante la noche electoral. El resultado constituye una de las mayores diferencias registradas en unas elecciones presidenciales desde el retorno de Chile a la democracia en 1990 y pone de manifiesto un sólido respaldo ciudadano a un proyecto político centrado en el restablecimiento del orden, el refuerzo de la seguridad y el control de la inmigración irregular.

La victoria de Kast no sólo tiene consecuencias a nivel nacional. Su triunfo se suma a una ola de avances electorales de la derecha en América Latina y refuerza el eje conservador internacional, proporcionando nuevos aliados al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la región.

Kast ha prometido aplicar una política migratoria de tolerancia cero. Entre sus principales compromisos figura la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, la prohibición de que trabajen o accedan a servicios públicos y el bloqueo del envío de remesas a sus países de origen. Además, ha anunciado la construcción de muros de hasta cinco metros de altura y zanjas de tres metros en las fronteras del norte con Perú y Bolivia, así como el despliegue de soldados y drones con sensores térmicos para vigilar el territorio.