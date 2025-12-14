Miguel Ángel Gallardo, candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, dice que el PSOE está «a la altura de lo que piden los españoles». Así lo asegura pese a que el partido, el Gobierno de Pedro Sánchez y la familia del presidente está cercada por la corrupción: caso Koldo, caso Begoña Gómez, caso David Sánchez y tramas Leire y Plus Ultra. Y hay hasta cinco socialistas acusados de acoso sexual, como son José Tomé, Paco Salazar, Antonio Navarro, Javier Izquierdo, y Toni González.

«Somos el partido con más años de España, 146, pero el más fresco, el más innovador en sus ideas», ha afirmado Gallardo este domingo, en un acto de campaña en el Complejo Cultural de San Francisco, en el que está arropado por Pedro Sánchez, aplaudiéndole.

Sostiene que siendo el PSOE «el que más años tiene, es el que demuestra estar a la altura de lo que piden los extremeños y los españoles en cada momento histórico».

Además, ha aprovechado el acto para cargar contra el presidente de Vox, Santiago Abascal. «¿Visteis a otro día a un señor con capa a caballo, espantando ovejas en la dehesa de Cornalvo? Eso sí que es viejo. Se cree Abascal que Extremadura todavía es ese lugar donde los señoritos vienen a pastorear ovejas», ha declarado, indicando que «si quiere venir a pastorear ovejas que se apunte a la escuela de pastores y trabaje algo por alguna vez en su vida». Unas declaraciones que le han cosechado un aplauso ferviente de los congregados.

Asimismo, ha afirmado que aunque «hay gente que todavía se piensa que las derechas son las favoritas en estas elecciones», él está «convencido de que la gente de izquierda se va a movilizar para que el PSOE sea el dique de contención de las derechas y sea el nuevo protagonista del crecimiento de esta tierra».

«El PSOE siempre está en el camino de los derechos y las oportunidades, pero sobre todo, en el camino correcto para responder a las necesidades de los ciudadanos», ha asegurado, pidiendo a los asistentes al acto que «no se arruguen». «Estamos bien y vamos a estar mejor a partir del 21 de diciembre», afirma.

Sánchez asegura que «renta» este Gobierno

Tras la intervención de Gallardo, ha sido el turno de Sánchez, que desde el estrado ha afirmado que hay «dos papeletas que representan la involución de Extremadura, la del PP y VOX», y una que representa «el progreso de Extremadura». Asegura que esa es «la del PSOE».

«El próximo 21 de diciembre hay que poner fin a esa coalición negacionista. Todos a votar a Gallardo como presidente de la Junta de Extremadura para abrir una nueva etapa», ha emplazado Sánchez a los asistentes, manifestando que «este Gobierno trabaja sin descanso para mejorar la vida de la gente de a pie».

Sánchez también ha asegurado que el PSOE actúa con «contundencia y transparencia» contra la corrupción y el acoso sexual, en referencia a los escándalos que afectan a las filas socialistas.

El presidente del Gobierno admite «errores» en los casos de abusos y corrupción, pero dice que «a los españoles les renta este Gobierno».