Nuevo ridículo de Sánchez: presume de «feminismo» y «transparencia» entre escándalos por acoso y corrupción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido este domingo de feminismo y «transparencia» en plena oleada de escándalos de acoso sexual y corrupción. Sánchez ha admitido que ante los casos de acoso sexual en el PSOE se pueden haber «cometido errores», pero afirma que a los españoles «les renta este Gobierno».

«Habremos cometido errores, como todos. Pero siempre tenemos que recordar lo importante, y es que todos los derechos y todas las libertades de las mujeres han venido de la mano de las mujeres y del Partido Socialista Obrero Español. Todos ellos», ha asegurado Sánchez este domingo en un mitin en Cáceres, junto al candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.

El presidente del Gobierno afirma que el PSOE actúa con «contundencia» ante casos de acoso o corrupción, «mientras que en la derecha lo que vemos es la connivencia». «Somos los primeros en poner en pie este protocolo y lo hacemos con contundencia y con transparencia. Al igual ocurre con la corrupción, que es una traición al Partido Socialista y a nuestros principios. Nosotros actuamos con contundencia y extirpamos de raíz ese caso, mientras que en la derecha lo que vemos es la connivencia», ha afirmado Sánchez.

Se le disparan las violaciones

Además, se ha preguntado si «merece la pena gobernar, aunque sea en estas circunstancias», y ha respondido que «por supuesto que sí». «A los españoles les renta este Gobierno», manifiesta. «Les renta a los jubilados con subidas de pensiones, a los jóvenes por las becas, a los trabajadores con la subida del SMI, a las mujeres que sufren violencia de género porque defendemos sus derechos y no damos un paso atrás», ha subrayado, criticando a Feijóo por pedir un adelanto electoral.

«No entiendo muy bien por qué el señor Feijóo pide elecciones todos los años si, según él, pudo ser presidente y no lo fue porque no quiso», ha apuntado.

Lo cierto es que al Gobierno feminista se le dispara la violencia de género. En el segundo trimestre del año se han registrado más víctimas, más denuncias y el doble de mujeres asesinadas respecto al año anterior: las denuncias han subido un 2,69% hasta las 51.897, las víctimas han crecido un 3,41 % hasta las 47.710, y las víctimas mortales han pasado de 12 a 27, según se desprende de un informe sobre violencia de género publicado el pasado mes de octubre por el Consejo General del Poder Judicial.

También se han disparado las violaciones desde que gobierna el feminista Sánchez: 4.137 se han registrado entre el pasado mes de enero y septiembre, con una media de 15 al día.

A esto se suma que la ley del sólo sí es sí de la ex ministra de Igualdad Irene Montero ha beneficiado a miles de abusadores sexuales que han visto reducidas sus condenas con esta ley e incluso han sido excarcelados. Y a ello se le añade el escándalo de los fallos de las pulseras antimaltrato, revelado en exclusiva por OKDIARIO, que han provocado sobreseimientos, absoluciones y situaciones de desprotección para las víctimas.

En ampliación