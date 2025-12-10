Koldo: «Creo que alguien fue un poquito espabilado y se quedó con los 500.000 €»

«Eso de meter al partido medio millón de euros me suena a cuento chino». Koldo García lanza en esta entrevista con OKDIARIO una bomba al sugerir que la donación de 500.000 euros de Acciona al PSOE nunca llegó a las arcas del partido, sino que «alguien fue un poquito espabilado» y se quedó con el dinero. El ex asesor reconoce no saber quién, pero no descarta ningún nombre de la cúpula socialista. Preguntado por si fue Santos Cerdán, Ábalos o Sánchez, responde: «Ojalá lo supiera».

PREGUNTA.- ¿Acciona colaboraba con el PSOE?

RESPUESTA.- Si me está diciendo si Acciona veía a miembros del partido, yo creo que alguna vez les he visto. De ahí a colaborar… Tenemos que ser también coherentes y saber en qué proceso judicial me encuentro.

P.- Yo no le pido que se incrimine. Si usted no ha participado ni recibido ese dinero, pero sabe que se ha recibido, puede decirlo y ya está. No le pido que delate a nadie.

R.- Toda la gente puede decir lo que tú quieras. Ahora, lo que yo estoy pensando y creo, eso de meter al partido medio millón de euros como que me suena a cuento chino… Lo que sí creo es que alguien fue un poquito espabilado.

P.- ¿Y se quedó esos 500.000 euros en metálico?

R.- Ésa es mi opinión, mi sensación y lo que yo puedo llegar a entender con lo que he aprendido en el tiempo.

P.- ¿Y quién se los quedó?

R.- Ojalá lo supiera.

P.- ¿Santos Cerdán?

R.- Repito que ojalá lo supiera.

P.- ¿José Luis Ábalos?

R.- Ojalá lo supiera.

P.- ¿Pedro Sánchez?

R.- Pues hombre si hubiera sido él me habría llevado otra gran decepción, pero no lo sé.

P.- ¿No lo sabe o no lo quiere saber? ¿O lo sabe y no lo quiere decir?

R.- No lo sé. Si no sabes algo a ciencia cierta, no lo digas.

P.- ¿Y ha escuchado hablar de otras donaciones en metálico a las campañas del PSOE de los últimos años?

R.- No, entonces estaba muy cerca pero con el tiempo me he querido alejar. Tengo cierta decepción personal y he querido mantener una distancia. Antes quería estar cerca, pero con el tiempo me he quedado con las personas…

Según las investigaciones, Acciona -una de las grandes constructoras del país- se asoció con Servinabar, empresa de la que Cerdán era propietario al 45%, en varias adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos. La empresa de Cerdán gestionaba las comisiones -de alrededor del 2% por cada obra-. Hasta el 75% de los ingresos de Servinabar, más de seis millones, procedían de Acciona.