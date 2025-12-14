Ábalos: «Yo mismo recomendé a Leire al presidente de Enusa para que fuera la directora de Comunicación»

El ex ministro José Luis Ábalos revela en esta entrevista exclusiva en OKDIARIO que él mismo «recomendó» a Leire Díez en Enusa, la empresa nacional del uranio, donde la considerada fontanera del PSOE ocupó el cargo de directora de Comunicación entre 2018 y 2021. La ex militante socialista está siendo investigada por la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción por irregularidades en contratos públicos relacionados con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Díez fue detenida el miércoles -este sábado quedó en libertad provisional-junto al presidente de la SEPI, Vicente Fernández -hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero- y el empresario Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Están investigados por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Díez también figura como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en otra causa por ofrecer favores a cambio de información contra miembros del Instituto Armado y la Fiscalía Anticorrupción encargados de las investigaciones que cercan al presidente del Gobierno.

En esta entrevista, realizada poco antes de su ingreso en prisión, Ábalos desvela su relación con la fontanera del PSOE y destaca su activo papel en las Primarias de 2017, en las que Sánchez recuperó el poder del partido.

PREGUNTA.- ¿Usted conocía a Leire Díez?

RESPUESTA.- Sí, claro.

P.- ¿Por qué?

R.- Porque ella formaba parte de la plataforma de Cantabria para las Primarias de 2017. Era muy activa en las redes y ahí la conocí, porque teníamos en ese momento conexión con todas las plataformas de apoyo a la candidatura. Y luego yo mismo la recomendé al presidente de Enusa para que fuera la directora de Comunicación.

P.- ¿Y en Correos quién la recomendó?

R.- Eso ya… A partir de ahí ya hizo ella su trayectoria.

P.- ¿Era una persona conocida del presidente del Gobierno?

R.- No, no creo… Como no fuera de las campañas de activistas de las Primarias…