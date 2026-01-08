Sánchez nombra delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha al edil del ataque machista a una rival del PP

El Consejo de Ministros ha nombrado este miércoles a José Pablo Sabrido como nuevo delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha, en sustitución de Milagros Tolón, que ha pasado a ocupar la cartera de Educación, Formación Profesional y Deportes. El nombramiento llega marcado por la polémica que acompaña al político socialista, protagonista de un grave episodio de machismo institucional cuando ejercía como vicealcalde de Toledo.

Sabrido, nacido en El Casar de Escalona (Toledo), fue el hombre de confianza de Tolón durante sus ocho años al frente del Ayuntamiento toledano. Ocupó la concejalía de Hacienda, Patrimonio y Régimen Interior entre 2015 y 2019, y ejerció como vicealcalde y portavoz del gobierno municipal desde 2019 hasta 2023, además de ostentar la concejalía de Urbanismo.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense, el nuevo delegado ejerció la Abogacía entre 1978 y 1984 antes de convertirse en funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Su trayectoria en la Administración regional incluye puestos de relevancia como secretario general de la Consejería de Sanidad y director general de la Función Pública. También ha desempeñado responsabilidades en el Ministerio de Defensa.

Episodio machista

El nombramiento de Sabrido trae a la memoria un lamentable episodio que protagonizó como vicealcalde socialista de Toledo. Durante un pleno municipal, el ahora delegado del Gobierno lanzó un ataque machista contra la portavoz del Partido Popular, Claudia Alonso, en medio del debate de una iniciativa popular.

«Está usted pasada pese a lo joven que es», le espetó Sabrido a la edil del PP, después de afirmar que su «ignorancia es muy atrevida» y repetirla en varias ocasiones, con tono despectivo y ofensivo, que «usted no se entera». El comentario se produjo en un contexto de crispación durante el debate sobre la autovía A-40.

Ante el evidente carácter machista del ataque, la portavoz popular exigió la retirada de tales palabras. No solo Sabrido se negó a hacerlo, sino que contó con el respaldo de la entonces alcaldesa Milagros Tolón, que presidía el pleno y era miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria de Economía de las Ciudades, cargo que la situaba muy próxima a Pedro Sánchez. La regidora socialista cortó la palabra a Alonso con un displicente «Por favor…», impidiendo que se retirara la expresión machista.

A pesar de este grave precedente, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha optado por promover a Sabrido al cargo de delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, siguiendo la estela de su mentora política, Milagros Tolón, que ocupó el puesto durante dos años antes de su ascenso al Ministerio de Educación.