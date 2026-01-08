Andalucía espera al afortunado poseedor de la papeleta 19285 del sorteo de la ONCE del 5 de enero, cuyo premio para el ganador supera al Gordo de la Navidad.

La venta El Paisano, un conocido establecimiento de Utrera (Sevilla), se encuentra a la espera de que el ganador de su tradicional y millonaria Cesta de Navidad se identifique. A pesar de que el sorteo, vinculado al número 19285 de la ONCE del pasado 5 de enero, se celebró hace dos días, el afortunado poseedor del premio, valorado en cerca de un millón de euros, aún no ha reclamado su contenido.

Sorpresa por el retraso del ganador

Juan Luis Cadena, portavoz de la venta, ha expresado su sorpresa señalando que es inusual, ya que «la gente suele estar atenta a su papeleta», e incluso en ediciones anteriores el ganador se ha comunicado la misma noche del sorteo.

Sin embargo, el establecimiento mantiene la confianza en que el premio será entregado, pues hasta la fecha «nunca se ha dado el caso de que la cesta no se entregue».

El contenido de la cesta

Los premios que componen esta espectacular cesta, con un valor que roza el millón de euros, incluyen un apartamento en la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda (entregado ya transferido y con posibilidad de amueblarse con los electrodomésticos incluidos), dos coches matriculados y con impuestos liquidados, además de alimentos y productos suficientes para todo un año.

Para participar en el sorteo se pusieron a la venta 100.000 papeletas a un precio de 10 euros cada una, vendidas tanto en el punto físico como a través de la web oficial desde el pasado mes de mayo. La organización recuerda que, según las bases del sorteo, el plazo para reclamar el premio se extiende durante tres meses desde la fecha del sorteo, es decir, hasta el 5 de abril.

A pesar de que las participaciones alcanzan compradores en diversas partes del mundo, en la edición de 2025, el premio recayó en un matrimonio residente en Los Palacios y Villafranca, un pueblo a escasos 20 kilómetros de la venta utrerana.