Es lo mejor que puedes hacer para acabar la Navidad: día de sofá y manta con esta comedia romántica imprescindible

Ya en pleno Día de Reyes, toca despedir las fiestas con el festivo enfocado en esa última gran reunión familiar, donde el roscón pone el broche edulcorado a otra temporada repleta de inabarcables comilonas, eternas sobremesas y mensajes de agradecimiento y ternura. Por eso, aprovechando el colofón final de de la festividad, no podemos dejar pasar la ocasión de poner el punto final temático con una jornada que concentre todas las bondades de estas casi dos semanas de guirnaldas y villancicos: toca ver otra vez Love Actually, la perfecta esencia de la Navidad, adornada en clave de comedia romántica.

No descubrimos nada nuevo. Rozando el cuarto de siglo desde su estreno, el título escrito y dirigido por Richard Curtis se ha convertido en un pilar totémico. Una colección de historias cruzadas que al igual que sucede con ¡Qué bello es vivir! o Solo en casa, trasciende lo puramente cinematográfico. El visionado anual de Love Actually opera ya en la cultura popular, al nivel del montaje del belén o de la reproducción en bucle de una playlist comandada por Mariah Carey. Así, ya sea como inauguración, día suelto o clímax mágico, la Navidad es menos Navidad si no se ha visto-al menos una vez-este conjunto coral de tramas liderada por estrellas británicas de la talla de Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson y entre otros, una jovencísima Keira Knightley.

El final de la Navidad por todo lo alto: la mejor comedia romántica

El concepto esencial de la cinta marida a la perfección el espíritu de la Navidad con el tópico por antonomasia de la comedia romántica: el amor está por todas partes. «Love is All Around» tal como reza la canción de Wet Wet Wet, versionada en el largometraje por la vieja estrella del rock que encarna el personaje de Bill Nighy.

De esta forma, roles tan diversos como el de un primer ministro, un asistenta portuguesa o una pareja de recién casados viven sus intensas historias bajo la calidez y amabilidad del libreto conferido por el escritor de otros clásicos del género romántico del impacto de Cuatro bodas y un funeral o Notting Hill.

Con un presupuesto de 30 millones, Love Actually logró recaudar 250 millones de dólares en el box office internacional. Aunque eso no es nada, comparado a lo que el título lleva generando todos estos años en el formato doméstico y en las plataformas de vídeo bajo demanda. Pues dada su condición de filme de culto, su visionado se encuentra disponible en varias marcas de streaming. Prime Video, Filmin y Movistar Plus la ofertan en sus catálogos.

Hacer de lo empalagoso una virtud

El éxito atemporal de Love Actually no es fruto de la casualidad. El material original de Curtis se erige como un pomposo cruce de historias que abarca un amplio espectro de público, narrando desde el nacimiento del primer amor al duelo, pasando por las crisis matrimoniales de mediana edad, hasta los secretos inconfesables.

En definitiva, una película clave e inmejorable para cerrar las Navidades antes de recoger el árbol y volver a la rutina, cargados de energía y positivismo.