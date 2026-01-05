Fact checked

La noche de Reyes no es sólo magia: es un auténtico laboratorio neurobiológico. Tres cerebros —el del niño, el del adulto y el del adolescente— conviven en un mismo salón, pero funcionan como si vivieran en universos paralelos. Expectativa, logística, identidad y dopamina se mezclan en una de las noches más intensas del año.

Desde la neurociencia, la escena es fascinante. Un salón lleno de zapatos, nervios y turrón duro reúne a tres perfiles que comparten espacio, pero no estado mental. Cada uno vive la misma noche desde circuitos cerebrales muy distintos, con prioridades y ritmos incompatibles.

Para el niño, la noche de Reyes es un cóctel explosivo de neuroquímica. La dopamina se dispara por la anticipación, el sistema de recompensa está hiperactivo y cada pensamiento se convierte en una chispa de emoción. La corteza prefrontal —la encargada del autocontrol— parece haberse ido de vacaciones, lo que hace prácticamente imposible regular impulsos o conciliar el sueño. No es desobediencia ni capricho: es fisiología pura. Su cerebro está tan activado que dormir sería más difícil que después de cuatro cafés dobles.

El adulto, en cambio, vive una película completamente distinta. Su corteza prefrontal está saturada, gestionando regalos, escondites imposibles y silencios estratégicos. El sistema límbico empieza a irritarse, no por la magia de los Reyes, sino porque el niño no se duerme nunca. De ahí surgen frases de emergencia como el clásico «si no te duermes, los Reyes no vienen», una mezcla de amenaza diplomática y agotamiento parental. No es falta de paciencia: es un cerebro desesperado porque todo se calme para poder recordar dónde escondió el Lego.

El adolescente habita un equilibrio aún más peculiar. Siente ilusión, pero la camufla cuidadosamente para proteger su reputación de indiferencia. La dopamina está presente, aunque en niveles más contenidos, y la corteza prefrontal sigue en obras, lo que explica esa combinación de apatía aparente y vigilancia constante. Está emocionado, pero jamás lo admitirá. Si sonríe, dirá que tenía hambre; si madruga, que fue casualidad.

En realidad, los tres cerebros están desregulados esa noche, aunque por motivos distintos. El del niño lo está por la ilusión desbordada, el del adulto por la logística y el cansancio, y el del adolescente por la construcción de su identidad. Tres estados mentales distintos compartiendo sofá y horario.

«La noche de Reyes es un evento biológico intensito para todos», explica Xavi Cañellas. Si en tu casa hay emoción, nervios, amenazas improvisadas y alguien fingiendo indiferencia, todo está funcionando como debe. Es la neurobiología haciendo su trabajo.

Y al día siguiente, cuando llegan los regalos, los tres cerebros —el pequeño, el cansado y el adolescente— logran sincronizarse por fin en algo común: la alegría de abrir, estrenar y sorprenderse… fingiendo, por supuesto, que no sabían nada.