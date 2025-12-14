Es la película de Navidad perfecta: un clásico moderno con 5 nominaciones al Oscar

Con la aproximación de las fiestas navideñas, aparte de la decoración, los dulces y las largas sobremesas familiares, existe otro fenómeno que año tras año se repite. Sí, nos referimos a las tardes de ese cine que sumerge a los espectadores entre los copos de nieve y las cálidas chimeneas de la ficción. Harry Potter, Love Actually, Solo en casa, Qué bello es vivir…se ha escrito hasta la extenuación sobre esos largometrajes que se han convertido en una especie de ritual estacional para los espectadores. Ahora bien, hoy no vamos a reiterarnos en esas historias que todo el mundo conoce. Más bien, la intención de este artículo no es otro que el de prescribir la reciente película de Navidad que se ha convertido en poco tiempo en un clásico instantáneo: Los que se quedan.

Estrenada en 2023, la última cinta de Alexander Payne obtuvo cinco nominaciones en los premios Oscar de su edición. Sin embargo, su excelente guion y dirección quedó opacado por otros fenómenos virales como Oppenheimer, Barbie o Pobres criaturas. No obstante, el paso del tiempo la ha colocado en el lugar que se merece. El de un incipiente título de culto que ha conquistado a la mayoría de los cinéfilos, sin la necesidad de grandes presupuestos ni planteamientos grandilocuentes. Configurando un retrato de perdedores solitarios que terminan compartiendo improvisadas mesas de encuentro porque no tienen familiares a los que acudir. Pero, ¿de qué trata realmente esta moderna apuesta de película de Navidad? ¿Quién aparece en Los que quedan? ¿dónde está disponible?

Una película de Navidad atípica: ‘Los que se quedan’

La sinopsis oficial de la película de Navidad Los que se quedan es la siguiente: «Paul Hunham es un profesor malhumorado que da clase de Historia Antigua en un internado elitista de Nueva Inglaterra en los años 70. Con la llegada de las vacaciones de Navidad, se ve obligado a permanecer en el campus para cuidar de un puñado de estudiantes que no tienen a dónde ir».

El inesperado desarrollo de la convivencia le lleva a estrechar lazos con Mary, la jefa de cocina que acaba de perder a un hijo en Vietnam y Angus, un ingenioso pero díscolo estudiante con sus propios traumas. Todos están desolados, pero son los que se quedan. Y juntos, pueden conmoverse y avanzar.

El elenco se configura a partir de la soberbia interpretación de Paul Giamatti y Da’Vine Joy Randolph, la única del casting en obtener la estatuilla dorada por su trabajo. Aunque en realidad, la gran sorpresa es la del debutante Dominic Sessa. Un joven actor que dará que hablar en el futuro. Tras ellos encontramos a Carrie Preston, Gillian Vigman, Tate Donovan, Michael Malvesti y Pamela Jayne Morgan.

El libreto, firmado por David Hemingson, es una maravilla. Mientras que la dirección de Payne vuelve a apelar a su estilo visual clásico, evitando cualquier tipo de ostentación cinematográfica.

¿Dónde está disponible?

Quienes busquen una película de Navidad sorprendente, inteligente y repleta de corazón pueden encontrar a Los que se quedan en la plataforma de Movistar Plus. Por otro lado, la cinta también está disponible bajo alquiler o compra en Google Play, Rakuten TV, Amazon y Apple TV.