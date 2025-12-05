Las 3 películas de Tim Burton que tienes que ver esta Navidad: son imprescindibles

Con la inminente llegada de las fiestas navideñas, parece inevitable entrar de nuevo en esa vorágine prescriptora de largometrajes que articulan las comfort movies conocidas por todos. Y es que esta es una costumbre cultural inapelable también en el streaming, donde cualquier novedad relacionada con dicha temática puede llegar a tumbar a una superproducción gigantesca como le ha sucedido recientemente al Frankenstein de Guillermo del Toro. Por eso hoy, a pesar de que todavía quedan dos semanas para que los turrones y los polvorones pueblen las mesas españolas, no podemos dejar pasar la oportunidad de recomendar tres películas Tim Burton que son perfectas para la Navidad.

Burton es uno de los mejores narradores audiovisuales cuentísticos del celuloide y aunque es conocido mayormente por su lado gótico y por sus monstruos y criaturas inadaptadas, el dos veces nominado al Oscar siempre mantiene un halo de luz acogedor en casi todos sus planteamientos narrativos. Desde La novia cadáver, donde los vivos existen en una gris realidad victoriana y los muertos conviven entre colores, hasta ese punto cartoon y musical de Bitelchús. No obstante, dentro de su filmografía existe una trilogía indispensable para todos los amantes de la nieve, los dulces y en general, esos acogedores relatos que nos invitan a una tarde de cine en casa al refugio del frío.

3 películas de Tim Burton imperdibles en Navidad

1-‘Pesadilla antes de Navidad’

No, Pesadilla antes de Navidad no está dirigida por el director de Batman, sino por el gran Henry Selick. Pero resulta imposible separar la herencia del cineasta diseños originales de Jack Skellington y compañía. Aparte que su historia se basó principalmente, en un conjunto de poemas escritor por el de Burbank. Con una banda sonora inolvidable y ecos de personajes como el Grinch, el filme funciona como la única de las películas de Tim Burton que puede disfrutarse tanto en Navidad como en Halloween.

Reparto: (voces), Chris Sarandon, Catherine O’Hara, William Hickey, Glenn Shadix, Ken Page y Paul Reubens

¿Dónde está disponible? Disney Plus

2-‘Charlie y la fábrica de chocolate’

Adaptando el reconocido libro de Roald Dahl y bajo la sombra de la versión protagonizada por Gene Wilder, el lóbrego realizador imprimió su huella solipsista en este tierno y azucarado relato que pone en valor temas como la bondad, la generosidad o la importancia de la familia. Cualidades que la convierten en una de esas películas de Tim Burton imperdibles en Navidad.

Reparto: Johnny Depp, Freddie Highmore, David Kelly, Deep Roy, Helena Bonham Carter, Noah Taylor, James Fox y Missi Pyler y Christopher Lee, entre otros

¿Dónde está disponible? Netflix, HBO Max y Movistar Plus

3-‘Eduardo Manostijeras’

Emulando el mito de Frankenstein, Burton y la partitura de Danny Elfman conformaron a principios de los 90 un largometraje que hoy, los cinéfilos han erigido como obra de culto. Imposible no emocionarse con este cuento amable sobre este marginado en una sociedad superficial.