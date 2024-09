‘Bitelchús Bitelchús’: Tim Burton consiguió un estreno en cines gracias a recortes en la producción

El fenómeno de las secuelas tardías sigue teniendo un éxito comercial incontestable. El último ejemplo es Bitelchús Bitelchús, una continuación a la que le separan 35 años del relato original y que como suele ocurrir en estos casos, resultó ser un regreso tremendamente inesperado. Sobre todo, porque aunque la primera entrega tiene a sus acólitos, lo cierto es que generar una vuelta al mundo fantasmagórico de Tim Burton tenía un claro riesgo de posible fracaso en la taquilla. Sin embargo, ha terminado sucediendo todo lo contrario. La segunda parte lleva un par de semanas dominando la taquilla, alcanzando casi los 300 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. Un alivio para el cineasta y para Warner Bros, quien quería en un principio estrenarla en exclusiva en el streaming.

No es extraño, más aún viniendo de dicha productora, que al comienzo de originar el proyecto desde Warner Bros. Discovery quisiesen estrenar Bitelchús Bitelchús directamente en Max. A la compañía dirigida por David Zaslav no le tiembla el pulso cuando se trata de decidir que historias ven la luz y cuales son un riesgo económico demasiado elevado. El caso más claro lo tenemos cuando a través del departamento de DC, decidieron no estrenar la cinta de Batgirl. Una propuesta superheroica prácticamente terminada y que le había costado al sello unos 90 millones de dólares. Respondiendo a que esta no alcanzaba unas cuotas de calidad dignas del estudio, la plataforma se benefició de la desgravación de impuestos y enterró a la heroína de Leslie Grace para siempre. Un caso parecido al de Coyote vs. Acme (todavía sin que nadie quiera/pueda estrenarla) o a la serie Batman: El cruzado enmascarado, alojada en el catálogo de Prime Video a pesar de ser una licencia de la marca de Zaslav. Con esta preocupación por parte de Burton al comienzo de la preproducción, el cineasta hizo lo único que podía para afrontar la complicada negociación con sus jefes: reducir el presupuesto para que Warner asumiese una distribución exclusiva en cines.

Dos aliados para Tim Burton

Por suerte para el realizador de Big Fish, su deseo de ver a Bitelchús Bitelchús pasar por los cines encontró en Michael De Luca y Pamela Abdy a dos fuertes aliados. Pues al igual que él, este dúo de copresidentes dentro de Warner Bros. Motion Picture Group creían que el renacer de Michael Keaton debía partir de una experiencia completamente cinematográfica.

Según las palabras de ambos ejecutivos, Burton se negó a ver cómo la continuación de su segunda película como director quedaba exiliada del patio de butacas. No obstante, el gótico narrador debía enfrentarse al mismo tiempo a sus recientes fracasos comerciales. El último filme que había dirigido fue el ruinoso estreno del live action de Dumbo para Disney y dicho lo cual, para encontrar un gran triunfo en el box office mundial de su filmografía había que remontarse al 2010 con la llegada de Alicia en el país de las maravillas. Una adaptación que sobrepasó los 1.000 millones de dólares en la cartelera internacional.

«Eso nunca iba a funcionar para Tim», comenzaba diciéndole Abdy al New York Times. «Estamos hablando de un artista visionario cuyas películas exigen ser vistas en la pantalla grande», seguía apuntando la directiva de la compañía, quien junto a su compañero en departamento ejecutivo quisieron poner en valor los esfuerzos del californiano en su defensa del poder de la exhibición en salas. Bitelchús Bitelchús también fue el primer largometraje que De Luca y Abdy desarrollaron en su totalidad desde que el dúo se hizo caro del estudio cinematográfico en 2022.

Por ello para apaciguar a los mandamases de WBD y conseguir un estreno en cines, Burton redujo casi 50 millones de dólares el presupuesto de lo que en un principio se había pactado con la corporación audiovisual. Bitelchús Bitelchús partía de un presupuesto de 147 millones de dólares, con los salarios de las estrellas como costos principales. Pero según cuenta el medio norteamericano a través de las palabras de Luca y Abdy, el director hizo todo lo posible para conciliar una partida presupuestaria bastante menor y lograr un ansiado espacio en las salas: «Se acercaron a Burton y le dijeron que podía hacer la secuela para un estreno exclusivo en cines siempre que consiguiese un presupuesto inferior a los 100 millones de dólares».

En cines gracias a sus estrellas

El factor colaborativo debía pasar pues por los grandes nombres que comandaban las historia y de este modo, Bitelchús Bitelchús recibió luz verde con una partida de 99 millones de dólares. Burton y los miembros del reparto principal (Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega y Catherine O’Hara) aceptaron cobrar menos dinero por adelantado. En cambio, aprobaron acuerdos a largo plazo para obtener un porcentaje de la recaudación de taquilla.

Una victoria esperanzadora para un momento débil en el terreno de la exhibición, donde cada vez parece más difícil que incluso grandes figuras del séptimo arte saquen adelante sus proyectos. Bitelchús Bitelchús está disponible en cines desde la primera semana de septiembre. Después de su periplo en cines sí que terminará en el catálogo de Max.