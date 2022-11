David Zaslav es claro con el DC Universe de James Gunn y Peter Safran: «No habrá 4 Batman»

No existe un estudio que haya sufrido tantos cambios como Warner Bros en el último año. Para empezar su fusión con Discovery y todas las críticas negativas, a raíz de cancelar la película de Batman. Después, como toda reestructuración reorganizativa, los puestos dirigentes cambiaron y ahora además de que David Zaslav ocupa la presidencia, el director James Gunn y el productor Peter Safran se encargaran del desarrollo del DC universe en cines y televisión.

Uno de las primeras peticiones con las que se encontró Gunn fue que en redes varios usuarios pedían que se restaurase el snyderverse. El director de Guardianes de la galaxia dejó clara que aunque la escucha activa de los fans sería parte de su trabajo, su idea era la de continuar hacia adelante, dando a entender que no revisitaría espacios ya transitados. Ahora, en una conferencia tecnológica, Zaslav ha querido dejar claro que quiere un enfoque simplificado para el estudio:

“Creo que en los próximos años verás mucho crecimiento y oportunidades en DC. No habrá 4 Batman”. Zaslav se refiere a la herencia que ha obtenido de Walter Hamada y Flashpoint. Además de Robert Pattinson en The Batman, la película sobre Flash va a recuperar tanto al Batman de Ben Affleck como el de Michael Keaton. Pero más allá de eso la secuela de Joker podría traer otro caballero oscuro a escena de otro universo completamente diferente. El deseo de la dirección de no confundir a la audiencia con tanto Bruce Wayne podría ser tras estas declaraciones una de las respuestas más evidentes a la cancelación de la película sobre Barbara Gordon.

En esta charla, el nuevo mandamás del estudio dio a entender que deberían trabaja en sus personajes clave y no complicar el futuro de este nuevo DC Universe. Zaslav dijo que Superman debería ser un personaje en el que invertir y que Safran había “arreglado” la secuela de Aquaman. También dijo que Gunn y el productor habían creado una biblia de cómo se verá el futuro de DC en la gran pantalla.

“Debemos enfocarnos realmente en nuestra ventaja estratégica, el gran contenido que tenemos que todo el mundo conoce, y enfóquese en contar esas historias”. Aquaman: El reino perdido, The Flash y Shazam: La furia de los Dioses serán las próximas historias de superhéroes que llegarán a los cines.