‘The Batman 2’: La batseñal se apaga hasta 2025

Aunque The Batman 2 se confirmase nada más comprobar que era un éxito en la taquilla, las dudas sobre la continuidad de la franquicia siempre han estado ahí. Sobre todo, teniendo en cuenta la gran reestructuración del Universo de DC que se plantea en Warner Bros. Discovery. Con James Gunn supervisando la línea de series y películas que se harán de ahora en adelante con la franquicia de superhéroes, muchos se preguntan si historias como la del justiciero de Gotham o el Joker de Joaquin Phoenix continuarán siendo historias aisladas o si se mezclaran en el largo y ambicioso camino de una nueva Liga de la justicia. De momento, todo parece haberse cimentado con Black Adam y el regreso de Henry Cavill como Superman, lo que sugiere que seguramente, la esperada secuela tardará algo más de la cuenta en llegar a los cines.

Conforme informa Variety, no se espera un estreno de The Batman 2 al menos, hasta 2025. Un jarro de agua fría para los fans que esperaban que al menos, la segunda entrega de este héroe gótico llegase a principios de 2024. Por lo que sabemos de momento, tanto Matt Reeves como Mattson Tomlin están escribiendo el guion. Reeves firmó recientemente un contrato con DC Studios en el que de forma completamente aislada del resto de historias, el director planteará una especie de “The Batverse”, en la que se desarrollarían varios spin-offs, secuelas y series para HBO Max. Un futuro increíblemente ligado al personaje creado por Bob Kane del que el director ya habló en una entrevista con The Cyber Nerds:

“La historia de Batman nunca termina. No es que el crimen vaya a terminar alguna vez, o que la corrupción vaya a terminar alguna vez en Gotham City (…) tenía que terminar de una manera que supieras que continuaría, porque incluso si yo no iba a hacer otra película, la historia de Batman continúa”. Después, el responsable de La guerra del planeta de los simios terminó elogiando el trabajo de Pattinson.

No obstante, aunque pueda parecer mucho tiempo. Un espacio de tres años entre una película original y una secuela es, básicamente, el estándar habitual en la industria. Incluso podríamos considerarla una espera corta teniendo en cuenta la complicada agenda que maneja el actor principal. Antes de la llegada de la segunda entrega, veremos una serie spin-off del pingüino de Colin Farrel y otra ficción para el streaming centrada en la policía de Gotham.