Marlaska niega la «relación entre inmigración y delincuencia» en Torre Pacheco y culpa a Vox de lo ocurrido

El ministro Fernando Grande-Marlaska ha culpabilizado a Vox de los disturbios en la localidad de Torre Pacheco, en Murcia, y sostiene que detrás de los mismos «hay grupos organizados». El titular de Interior asegura que, según «corroboran» las estadísticas de su ministerio, «no hay ninguna identificación entre delincuencia e inmigración» en estos sucesos.

Marlaska ha atacado al partido presidido por Santiago Abascal por sus discursos «simples» que calan y «buscan la emoción» de los ciudadanos. «Es culpa de Vox y culpa de los discursos como los de Vox», ha subrayado el ministro del Interior, quien el domingo disfrutó en directo desde Londres de la final de Wimbledon que disputaron Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, con Torre Pacheco convertido en un polvorín.

A pesar del intento de Marlaska de tapar la responsabilidad de los disturbios en Torre Pacheco en referencia a la inmigración, OKDIARIO ha podido confirmar de fuentes judiciales que los detenidos por la paliza al anciano en la localidad de Murcia son dos inmigrantes marroquíes de 21 y 22 años que están en situación irregular en España.

Estas dos personas no fueron los agresores pero sí presenciaron la paliza, jalearon al autor y no hicieron nada por evitar la agresión. Ambos están acusados de encubrimiento y omisión del deber de socorro. Sobre el autor de la agresión en Torre Pacheco, que propinó diversos puñetazos en la cara del anciano, ya se encuentra identificado, pero todavía no ha sido arrestado. Los investigadores esperan proceder a su detención en breve.

En su cruzada contra Vox, Marlaska ha señalado a la formación conservadora por hablar de «inmigración criminal» que «ha robado la paz y la prosperidad», alentando a «llamamientos» y a lo que destaca como acciones «fuera de la ley». En palabras en el programa Hoy por Hoy, de la Cadena Ser, el ministro ha afirmado que se está llamando a los disturbios desde las redes sociales y que la Guardia Civil ha identificado a «más de 20 vehículos intentando entrar» en el núcleo urbano y porque algunos de ellos portaban «elementos peligrosos» como palos o defensas extensibles.

«Ahí hay una mínima organización, queramos o no. La cuestión es luego determinar el grado de la misma», ha sostenido Marlaska, defendiendo que el despliegue policial para hacer frente a los disturbios «ha sido el adecuado». Además, ha resaltado, tras las palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado, que el Partido Popular «están absolutamente aislados» y que sólo ven a Vox como socio factible.

«Con esa expresión del líder de Vox de este fin de semana diciendo la invasión criminal que nos ha robado la paz y la prosperidad. ¿Eso es un partido con sentido de Estado? ¿O es un partido que está llamando a poner en riesgo la convivencia necesaria?», ha añadido.