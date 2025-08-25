Programa de las fiestas de Alcorcón 2025: actividades, eventos y todas las fechas clave

Del 29 de agosto al 8 de Septiembre la cita de fiestas patronales la tenemos en Alcorcón, con las fiestas que rinden homenaje a la Virgen de los Remedios. Este año, el Ayuntamiento ha preparado un programa de lo más completo en el que podemos encontrar no sólo la procesión o los fuegos artificiales y distintas actividades para todas las edades, sino que también se van a celebrar conciertos que seguro que será del interés de todos los habitantes de este municipio, así como de aquellos que lo visiten en los próximos días.

De este modo, te queremos ofrecer toda la información sobre el programa de las Fiestas de Alcorcón 2025, con música, pasacalles, talleres, espectáculos y citas de pirotecnia que reunirán a vecinos y visitantes en distintos puntos de la ciudad. Todo comienza el 30 de agosto cuando se produzca el pregón. Y una vez arranquen las fiestas no habrá día en el que no tengas muchas actividades de las que disfrutar. Y si vas por los conciertos, toma nota porque podremos ver en directo a artistas como Vicco o el cantautor Marwan. A continuación repasamos el programa completo día a día, las fechas clave, los conciertos más esperados y cómo llegar a Alcorcón durante sus fiestas.

Programa completo de las Fiestas de Alcorcón 2025

Viernes, 29 de agosto

12:00 – Ciudadela Fest: Rap & Hip Hop en la Explanada de los Castillos.

18:00 – Apertura del Recinto Ferial.

18:00 – Talleres “Alcorcón a todo color” (C/ Polvoranca, 12).

Sábado, 30 de agosto

9:00 – Torneo vóley playa (La Canaleja).

12:00 – Exhibición de radioaficionados.

19:30 – RefrescArte: Aventuras 2.0 (Plaza Príncipes de España).

22:00 – Concierto Kiss FM + Festihit (Auditorio Paco de Lucía).

Domingo, 31 de agosto

9:00 – Campeonato de mus (Bar Avenida).

9:30 – Torneo de ajedrez (Teatro Buero Vallejo).

12:00 – Duatlón familiar (Pinar de Santo Domingo).

21:00 – Orquesta Krypton (Parque Darwin).

Lunes, 1 de septiembre

Día de la Infancia en el Recinto Ferial (atracciones a 1,50 € de 18:00 a 22:00).

12:30 – Fiesta de la espuma (Plaza Parque Grande).

20:00 – Concierto familiar Diverplay + Cocorokis (Auditorio Paco de Lucía).

Martes, 2 de septiembre

20:00 – Pregón de fiestas en Plaza de España. Chupinazo, fuegos artificiales y encendido de luces.

en Plaza de España. Chupinazo, fuegos artificiales y encendido de luces. 21:00 – Baile popular con la Orquesta Tucumán.

22:00 – Concierto de Vicco (Auditorio Paco de Lucía).

Miércoles, 3 de septiembre

18:30 – XXV Exhibición de Cuerpos de Seguridad (Polideportivo Santo Domingo).

21:00 – Flamenco con Eduardo Guerrero (Plaza de España).

22:00 – Actuación Dirty Dancer (Plaza Ondarreta).

22:00 – Concierto de Marwán (Auditorio Paco de Lucía).

Jueves, 4 de septiembre

20:00 – Concierto Candlelight de Clara Saval (Carpa de Mayores).

21:00 – Concierto Caña y Media (Auditorio Paco de Lucía).

(Auditorio Paco de Lucía). 23:00 – Concierto Chambao (Auditorio Paco de Lucía).

Viernes, 5 de septiembre

21:30 – Concierto de Pipiolas (Auditorio Paco de Lucía).

(Auditorio Paco de Lucía). 23:00 – Concierto de Judeline (Auditorio Paco de Lucía).

Sábado, 6 de septiembre

19:00 – Monólogo de José Boto (Carpa de Mayores).

21:00 – Pregón en el barrio Fuente Cisneros.

22:00 – Concierto tributo a María Jiménez (Plaza Reyes de España).

22:00 – Jesús Caballero (Auditorio Paco de Lucía).

(Auditorio Paco de Lucía). 23:00 – K1ZA (Auditorio Paco de Lucía).

(Auditorio Paco de Lucía). 23:30 – Ill Pekeño & Ergo Pro (Auditorio Paco de Lucía).

Domingo, 7 de septiembre

10:30 – Fiesta de la Bicicleta.

14:00 – Paella popular (Plaza San Pedro Bautista).

18:00 – II Festival Rock Alcorcón en el Auditorio Paco de Lucía (Hora Límite, The Puggies, Pubic Enemy, Boikot, Biznaga).

en el Auditorio Paco de Lucía (Hora Límite, The Puggies, Pubic Enemy, Boikot, Biznaga). 19:00 – Subida de Ntra. Sra. de los Remedios a Santa María la Blanca.

24:00 – Gran castillo de fuegos artificiales (junto al Recinto Ferial).

Lunes, 8 de septiembre

19:30 – Misa mayor en honor a la Virgen de los Remedios (Plaza Reyes de España).

20:30 – Procesión con el siguiente recorrido:Plaza Reyes de España, plaza de España, calle Mayor, calle Independencia, plaza las Fraguas, calle Colón, calle Vizcaya, calle Valladolid, subida por la plaza de España, plaza reyes de España, calle la iglesia y avda. Móstoles

21:00 – Bombardeo de color, trueno y traca final.

23:00 – Espectáculo piromusical en la Explanada de los Castillos.

Fechas clave de las Fiestas de Alcorcón 2025

Ya conoces el programa pero para hacerte un resumen, anota estas fechas que son las más importantes, o las que más interés despiertan:

2 de septiembre : Pregón oficial y concierto de Vicco.

: Pregón oficial y concierto de Vicco. 3 de septiembre : Concierto de Marwán.

: Concierto de Marwán. 4 de septiembre : Concierto de Chambao.

: Concierto de Chambao. 5 de septiembre : Pipiolas y Judeline.

: Pipiolas y Judeline. 6 de septiembre : Jesús Caballero, K1ZA, Ill Pekeño & Ergo Pro.

: Jesús Caballero, K1ZA, Ill Pekeño & Ergo Pro. 7 de septiembre : II Festival Rock Alcorcón y fuegos artificiales.

: II Festival Rock Alcorcón y fuegos artificiales. 8 de septiembre: Día grande de la Virgen de los Remedios.

Conciertos de las Fiestas de Alcorcón 2025

Ya los hemos mencionado, pero mejor que los tengas todos bien resumidos para que no te pierdas ni uno solo de estos conciertos en las Fiestas de Alcorcón:

30 de agosto – Kiss FM + Festihit.

1 de septiembre – Diverplay + Cocorokis.

2 de septiembre – Vicco.

3 de septiembre – Marwán.

4 de septiembre – Caña y Media + Chambao.

5 de septiembre – Pipiolas + Judeline.

6 de septiembre – Jesús Caballero + K1ZA + Ill Pekeño & Ergo Pro.

7 de septiembre – Hora Límite + The Puggies + Pubic Enemy + Boikot + Biznaga.

Cómo llegar a las Fiestas de Alcorcón

Si deseas no perderte nada de estas fiestas, tienes varias combinaciones de transporte que te dejan en el Recinto Ferial de Alcorcón: