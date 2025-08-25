Dabiz Muñoz no tiene duda: éste es el restaurante de Valencia donde iría a comer una paella

Casa Carmela es el restaurante favorito de Dabiz Muñoz para comer una paella cuando visita Valencia. El popular cocinero español ya dejó claro que se trata de una de las «mejores del mundo» cuando visitó este establecimiento que está situado en la capital del Turia, concretamente en la playa de la Malvarrosa. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el restaurante favorito de paella para Dabiz Muñoz.

Dabiz Muñoz es un gran devoto de la paella y eso no hay quien lo discuta. El ganador de tres estrellas Michelin con DiverXo siempre ha pregonado su devoción por un plante distintivo de la Comunidad Valenciana. Incluso el cocinero español se ha atrevido a innovar en algunas ocasiones con su particular paella en la que ha introducido toppings poco ortodoxos para los habitantes de Valencia.

Dabiz Muñoz ha reinventado en muchas ocasiones la paella, pero también ha dejado clara su predilección por lo tradicional cuando se habla de uno de los platos más populares del mundo. Por ello, hace unos meses visitó Casa Carmela y quiso dejar constancia de ello en una publicación realizada a través de las redes sociales. «Acojonante, apelotante y apabullante. No conozco paellas mejores en el mundo, @casacarmelarestaurant, pero ojo, las mías no están lejos. Me encanta la terreta!!!», publicó en su perfil oficial, añadiendo unas fotos y vídeos de los arroces que se hacen en esta zona de Valencia.

Dabiz Muñoz y la mejor paella de Valencia

Casa Carmela está ubicada frente a la playa de la Malvarrosa, concretamente en la calle de Isabel de Villena número 155. Este restaurante se ha ganado una reputación en la zona de Valencia desde el año 1922, fecha en que don José y doña Carmen, la primera generación del establecimiento, comenzaron a ofrecer servicio en lo que era un recinto para que se cambiaran los bañistas procedentes de fuera de la ciudad que acudían a la playa.

Con el paso de las generaciones, Casa Carmela fue adquiriendo fama por su arroz hasta que en 2011, con Toni Novo al mando, se ha convertido en el lugar donde «hacen las mejores paellas del mundo» para Dabiz Muñoz. «Casa Carmela mantiene su cocina centenaria, el sabor ahumado de las paellas a leña de mi bisabuela y, en definitiva, lo mejor del mar y de la huerta valencianos con un trato familiar», informa en su página web. «Mi reto cada día no es solo gestionar un barco con 100 años de historia, con una capacidad de más de 150 comensales y preparar unas 25 paellas a leña en cada servicio, además de dirigir un equipo de más de 30 personas», dice en la página dedicada a narrar la historia del recinto.

«Las paellas a leña son nuestra especialidad. En nuestra carta, el cliente puede elegir entre veinte tipos de arroz diferentes. El arroz del senyoret, la paella de bogavante o la de langosta de playa son algunas de las más apreciadas. También elaboramos la típica fideuá con marisco. La paella valenciana solo la elaboramos por encargo y hacemos un número limitado al día debido a su largo tiempo de elaboración», informa en la página web sobre la variedad de tipos de arroces que hacen en este establecimiento único en la Comunidad Valenciana.

Además de hacer una oda a la paella, Casa Carmela también se caracteriza por llevar el marisco fresco de la lonja a la mesa de sus clientes. Productos como la gamba mediterránea, langosta de playa, almejas de carril, clotxina valenciana o la tellina de playa nunca faltan en su barra. En su carta también puedes encontrar los mejores productos de la huerta de Valencia, jamón de bellota, quesos internacionales o una amplia variedad de salazones clásicos de la zona. En los últimos años también se ha habilitado un menú degustación por 65 euros.

Lógicamente, ni que decir tiene que el restaurante preferido de Dabiz Muñoz en Valencia ha ganado a lo largo de la historia una gran cantidad de premios y en los últimos años también se ha ganado el derecho a entrar en la Guía Michelin 2023 y la Guía Repsol 2025.