Dabiz Muñoz desata una nueva polémica: de la paella menos valenciana a la tortilla de patatas sin cebolla

A estas alturas todo el mundo sabe que Dabiz Muñoz, marido de Cristina Pedroche, es uno de los cocineros más excéntricos de nuestro país. Su fama ha cruzado fronteras y ha llegado a algunas ciudades como Londres, donde abrió uno de sus polémicos restaurantes. Se ha especulado mucho con el dinero que generan estos negocios, pero lo cierto es que el imperio de Muñoz no deja de crecer. Hace unas semanas viajó a Emiratos Árabes para instalar allí una sucursal. Cristina fue testigo de todo esto, acompañó al artista y disfrutó del proceso en todo su esplendor, pero ¿por qué el matrimonio se ha visto envuelto en una nueva polémica? Dabiz Muñoz ha publicado la receta de la paella «menos valenciana» y las redes han cargado duramente contra él.

El chef es considerado una eminencia, por eso sus declaraciones están estudiadas al detalle. El año pasado tuvo un accidente con su bicicleta, pidió ayuda a su mujer y esta le pidió que para compensar cocinase una paella. El problema es que su receta no se ajusta al plato tradicional, por eso sus detractores cargaron duramente contra él. Dabiz sustituyó los ingredientes básicos por otros como: acelgas, setas japonesas o salsa chile chipotle. Utilizó caldo de pollo asado infusionado con azafrán para elaborar su receta, algo que los valencianos criticaron mucho y ahora ha vuelto a suceder algo parecido.

El cocinero se ha pronunciado sobre el eterno debate que hay alrededor de la tortilla de patatas. A algunos les gusta con cebolla y a otros sin ella, Dabiz Muñoz forma parte de este último grupo y su postura ha hecho saltar todas las alarmas. No obstante, el artista considera que no está sujeto a los gustos de nadie, por eso se mueve únicamente por sus propios intereses. Tanto es así que no tiene ninguna intención de que Diverxo, su restaurante, sea reconocido por un único plato.

La estrategia de Diverxo

El marido de Cristina Pedroche no quiere que su negocio pase a la historia por la creación de una receta exclusiva. Su objetivo es que los clientes acudan emocionados, sin saber bien qué se van a encontrar. «Diverxo juega a otra cosa. Hay gente que viene a Diverxo a la que seguro que le gustaría repetir algún plato que probó, pero entiendo que la mayoría de nuestros clientes vienen a vivir una fiesta nueva y constante. Vienen a que les rompa la cabeza una vez tras otra. El problema, sí que es verdad, es que hay gente que viene a Diverxo por primera vez, o que vino hace cinco años».

Durante una charla con ‘7 Caníbales’, reconoció que experimentaba muchos sentimientos cuando retira una propuesta de la carta. Sin embargo, la estrategia de su negocio está fijada desde hace mucho tiempo y no tiene ninguna intención de cambiar de planes. «Hay platos de verdad que me encantan y que me duele cuando los quito», comenta al respecto.

Un experto le recomendó que elaborase un menú con sus platos más famosos, pero Muñoz ha descartado completamente esta opción. Defiende que sus clientes no acuden al local persiguiendo una receta idéntica a la anterior, por eso no recuperará sus viejas recetas. «Para empezar, no es factible. No puedo cargar con más trabajo al restaurante, es imposible. No hay de donde sacar. Además, repito, la gente viene a Diverxo a que les rompamos la cabeza. Son las reglas del juego. Me costó entenderlas pero son así”.

La tortilla de patatas de Dabiz Muñoz

Dabid Muñoz, nombrado mejor chef del mundo por ‘The Best Chef Awards’, este ha pronunciado sobre el eterno debate que hay alrededor de la tortilla de patatas. Siempre ha sido muy valiente y no le ha temblado el pulso a la hora de manifestarse sobre este tema tan controvertido. Ha dado su opinión profesional y ha explicado que la receta original no lleva cebolla. Es un añadido que despierta pasiones, pero él prefiere no incorporar este ingrediente para disfrutar más el sabor original.

«La tortilla española no lleva cebolla», empieza diciendo en una de sus últimas intervenciones. «Luego está la tortilla española con cebolla, que es otra cosa». Pero él tiene claro qué sucede si se altera la receta: «Con la cebolla se queda a un nivel por debajo». No obstante, el cocinero entiende que haya gente que quiera innovar, de hecho la filosofía de su negocio es precisamente esa. «Diverxo es un restaurante vanguardista y de producto, 100%. No es menos de producto que otros templos de producto. Si miras el menú verás cuánto producto hay, aplicado eso sí a conceptos, técnicas y planteamientos vanguardistas».

Desde que está casado con Cristina Pedroche, Muñoz se ha acostumbrado a recibir críticas por cada paso que da. No obstante, ha conseguido posicionarse como uno de los profesionales más destacados de su generación, por eso sus opiniones tienen tanta importancia y generan esa controversia.