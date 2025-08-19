El tiempo se vuelve loco: la AEMET confirma lo que llega a Valencia hoy y nadie da crédito a lo que va a pasar

Las temperaturas dan un respiro a los habitantes de la Comunidad Valenciana y a los cientos de miles de turistas que se encuentran durante las vacaciones en cualquier punto de Valencia, Alicante o Castellón. La AEMET ha confirmado que las temperaturas bajarán hasta 10 grados después de que el mercurio llegara hasta los 42º durante la jornada del lunes en algunos puntos de la zona sur de la comunidad. Consulta en este artículo el tiempo que hará en Valencia durante este martes 19 de agosto.

La histórica ola de calor de este mes de agosto ha golpeado con fuerza a la Comunidad Valenciana en los últimos días. Desde el puente de la Asunción se han superado registros históricos en la zona y el pasado 17 de agosto fue el más caluroso desde 1950. Ese día el termómetro llegó a los 44 grados de máxima en Carcagente, ubicado en la Ribera Alta de la provincia de Valencia. En Crevillente también se llegó a los 43º en un día de calor máximo y noches tórridas.

El lunes 18 de agosto la ola de calor dijo adiós a la Comunidad Valenciana con otro día de récord histórico, principalmente en la provincia de Alicante, que estuvo en riesgo extremo por las altas temperaturas. En esta jornada, municipios como San Isidro llegaron a los 45 grados y Crevillente y Orihuela a los 44. Elche alcanzó los 42º y la mayoría de localidades de la Costa Blanca llegaron hasta los 40º en un día histórico en lo que respecta al tiempo en Valencia.

Hay que recordar que todos los parques naturales de la Comunidad Valenciana se encuentran cerrados ante la alerta por los incendios que se vienen produciendo durante las últimas semanas en España.

El tiempo en Valencia este martes 19 de agosto

Después de dos días de calor extremo en la Comunidad Valenciana, en la jornada de este martes 19 de agosto el tiempo se estabiliza y las temperaturas bajarán diez grados de golpe en diferentes puntos de Valencia, Alicante y Castellón. El tiempo en Valencia volverá a estar dentro de la media de la tercera semana de un mes de agosto.

Así que este martes 19 de agosto el calor dará una tregua en la Comunidad Valenciana, donde se llegarán a los 35 grados en localidades como Onteniente​​, Orihuela o Alcoy. Las temperaturas más altas de la Comunidad Valenciana estarán en el interior de las provincias de Valencia y Alicante, pero ya no serán los 40 grados de estos últimos días.

En lo que respecta a las capitales de provincia, en Alicante la máxima durante el día será de 32 grados, igual que en Castellón. Por lo que respecta al tiempo en Valencia, la capital tendrá una temperatura máxima de 30 grados.

Adiós a la ola de calor

Juan Juan Beneyto, meteorólogo de Inforatge, ha avanzado «una bajada notable de las temperaturas» en la Comunidad Valenciana en una entrevista concedida a Onda Cero. «Seguiremos con valores que podrán superar los 35 ºC en el interior, pero ya no serán esos 40 ºC o, incluso, más de 42», ha dicho.

«El resto de la semana incluso podrían bajar un poquito más de cara al miércoles, el jueves y siguientes días», ha dicho con respecto al tiempo que se avecina en Valencia, Alicante y Castellón durante la próxima semana.