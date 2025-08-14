Una de las mujeres más buscadas por Interpol ha sido detenida por la Policía Nacional en Catarroja (Valencia). Se trata de Catherine, una mujer colombiana de 37 años que desde el año 2020 hasta el 2023 se había hecho pasar por médico en su país natal, llegando a atender a 655 pacientes. Gracias a un escandaloso engaño, la mujer amasó una considerable fortuna.

La estafadora era una consumada actriz y llegó a tener una abultada cartera de pacientes en Barranquilla (Colombia) e incluso llegó a ejercer en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Soledad. Allí, trató a 665 pacientes, incluidos menores de edad, cobrando elevadas sumas de dinero a los pacientes sin tener ninguna formación para ello.

Esta historia rocambolesca de engaño arrancó durante la pandemia, cuando Catherine se presentó en la Clínica de la Policía de Colombia con un falso currículum como médico general y más de cinco años de experiencia. De ahí saltó al Hospital Materno Infantil, engordando su currículum y su cartera.

La estafadora estafada

Lo más increíble de la historia de esta falsa médico, además de que comenzó engañando a la mismísima Policía de Colombia, es que la delincuente ejercía con documentación falsa que ella creía verdadera.

Catherine pensaba que le había comprado el título a una médico auténtica. Sin embargo, la estafadora había sido estafada a su vez, ya que la mujer que le vendió su título, tampoco era médico. Era otra estafadora.

Se escondía en Valencia

La falsa médico Catherine llegó a formalizar contratos con instituciones públicas y hasta con la Policía Nacional de Colombia, pero cuando se descubrió el engaño, huyó a España.

Los agentes colombianos la situaron en la Comunidad Valenciana y pidieron la ayuda de Interpol y la Policía Nacional española.

Fue finalmente el Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional quien consiguió encontrar su rastro. La falsa doctora vivía en Valencia con su marido y su hijo, pero cambiaba continuamente de domicilio para evitar que la encontraran.

La han atrapado en Catarroja y será entregada en breve a la Audiencia Nacional para que decida su futuro en los próximos días.