Pedro Sánchez se reunió con Barrabés 6 días después de activar los contratos «ilegales» de 10,6 millones

Pedro Sánchez recibió en La Moncloa a Juan Carlos Barrabés, el empresario socio de Begoña Gómez, el 16 de septiembre de 2020. En pleno proceso de licitación de los contratos de Red.es, ahora en el punto de mira tras el informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Ese dossier, revelado por OKDIARIO, concluye que las adjudicaciones se llevaron a cabo «incumpliendo la ley» y detalla una batería de irregularidades. Barrabés acabó llevándose varios lotes de esos contratos, por un importe superior a los 10 millones. El documento, que fue solicitado por la Fiscalía Europea en su investigación sobre el caso, expone que los criterios subjetivos fueron artificialmente inflados para favorecer a la UTE formada por Innova Next (controlada por el socio de Begoña Gómez) y The Valley.

Sánchez, como desveló este periódico, se reunió con Barrabés en el Complejo de La Moncloa el 16 de septiembre de 2020. Apenas unos días antes, el procedimiento de licitación -lanzado en junio- se había reactivado con la constitución de la Mesa de Contratación. En concreto, el expediente de los contratos de Red.es detalla que «el 3 de septiembre de 2020 queda telemáticamente constituida la Mesa de Contratación para la apertura de la documentación previa de las propuestas para el procedimiento de licitación» -es decir, el trámite para comunicar las mercantiles que optan al contrato-.

Unos días después, el 10 de septiembre, se lleva a cabo la constitución de la Mesa de Contratación para la adjudicación de los contratos.

Precisamente, el informe de Hacienda ha revelado que el Consejo de Administración de Red.es «vulneró» la ley -artículo 146.2 de la Ley de Contratos del Sector Público -«ya que ni el Director de Economía Digital ni la Mesa de Contratación que valoró las ofertas eran competentes y por tanto debería haber rechazado la propuesta de clasificación efectuada por la Mesa».

Según la Ley de Contratos, Red. es debía haber encomendado la valoración a un comité de expertos «de tres miembros no dependientes del órgano proponente del contrato», cosa que no hizo, tal y como destaca el informe de la IGAE. En su lugar, «encomendó dicha valoración al Director de Economía Digital, que asumió mediante su firma la responsabilidad del informe técnico y efectuó la correspondiente propuesta de valoración a la Mesa de Contratación, que aprobó la misma».

En conclusión, el presidente del Gobierno recibió en La Moncloa al socio de Begoña Gómez en la Complutense en pleno proceso de adjudicación y apenas dos meses después de que la propia Gómez firmase las cartas de recomendación para Barrabés.

Imputados

Tanto la mujer de Sánchez como el empresario están imputados por tráfico de influencias y corrupción en los negocios por este asunto. Estas cartas, que la mujer de Pedro Sánchez firmó en julio de 2020, están en el origen del caso que instruye el juez Juan Carlos Peinado. Por entonces, también estaba en marcha el lanzamiento de la cátedra de la esposa de Pedro Sánchez en la Complutense, cuyo convenio se firmó el 30 de octubre de ese mismo año. Barrabés colaboró activamente en el diseño de esta cátedra y fue profesor en el máster asociado.

El documento de la IGAE revela, entre otros, que los criterios subjetivos de valoración de estos contratos fueron artificialmente inflados para favorecer a la UTE formada por Innova Next (controlada por Barrabés) y The Valley. Según el perito de la IGAE, «los criterios de valoración establecidos en los pliegos no se ajustan en su integridad a los principios que rigen la contratación establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público».

El perito denuncia también la «gran opacidad» del proceso: «No existe trazabilidad alguna que permita conocer cómo se llegó a las valoraciones y puntuaciones técnicas definitivas». Los borradores iniciales de valoración diferían de las puntuaciones finales, sin que exista documentación que justifique estos cambios.

En la reunión entre Sánchez y Barrabés, el 16 de septiembre de 2020, participaron, además, el alto cargo Manuel de la Rocha, encargado de Asuntos Económicos de la Presidencia, Alberto Barreiro, dedicado al diseño empresarial y vinculado al Instituto de Empresa (IE), donde también había trabajado Begoña Gómez. Barreiro formó parte del claustro de profesores del máster.

La cita, según fuentes de la Presidencia, «se incardina en el marco de las responsabilidades institucionales del jefe del Ejecutivo que mantiene una agenda de trabajo que incluye de forma habitual reuniones con empresarios, agentes sociales, instituciones y diversos actores clave de la sociedad». Moncloa descartó entregar a este periódico un acta sobre los temas tratados, afirmando que «la naturaleza de estos encuentros no requiere de su elaboración».