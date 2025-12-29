«Feijóo tiene todo el derecho y el deber de ganar las elecciones por segunda vez». Lo afirma Federico Trillo, ex presidente del Congreso y ex ministro de Defensa, en una entrevista a OKDIARIO con motivo de su nuevo libro: Memorias de anteayer. De cómo una generación refundó el centroderecha español y llevó al PP al Gobierno (Deusto). Para Federico Trillo, «Sánchez robó la victoria a Feijóo en 2023» y advierte: «Si Sánchez se prorroga en el poder será el final del sistema democrático en España y también del PP y de Vox». Para Trillo, llamar «dictador» a Sánchez «se queda corto». Va más allá: «Es un autócrata. Hitler es un dictador que llega por la vía de las urnas. Incluso Putin. Sánchez ha torcido la voluntad popular y gobierna sin ser el líder más votado».

Federico Trillo cree que «Sánchez está esperando el momento en el que Vox y PP estén más iguales, más homogéneos, para convocar elecciones. Él sabe que va a perder. Quiere que el PP gane por la mínima, que Feijóo se someta a una investidura en la que tenga que sufrir para, luego, ejercer él la oposición». Trillo lo tiene claro: «Sánchez no se va a ir ni siquiera de líder de la oposición. O se lo llevan por delante los tribunales de justicia como merece un delincuente o no hay manera».

Trillo ve «muy bien» a Feijóo: «Ahora hay unas magníficas portavoces parlamentarias y he podido tratar con motivo de la presentación del libro con el secretario general [Miguel Tellado]. Me parece un hombre que no sólo es de su confianza, sino que tiene las ideas muy claras». Pero, eso sí, Trillo advierte a Feijóo: «El problema es que el PP de estos años se ha hecho a base de reinos de taifas, de presidentes regionales hechos señores de su reino. Yo veo un partido muy dividido en reinos de taifas y eso no es bueno. Yo creo que Feijóo debe asumir el liderazgo completo».

Ayuso, Abascal y Vox

Con Ayuso, Federico Trillo no tiene dudas: «Ayuso es una excelente presidenta de la Comunidad de Madrid y me reconforta el liderazgo que ejerce porque contesta a todo, entra a todo y lo hace bien». Para el ex presidente del Congreso, «Ayuso es una persona llamada, en su día, a mayores destinos». Y añade: «Cuando le toque». Reitera Trillo, para evitar malos entendidos, que «Feijóo tiene derecho a unas segundas elecciones», pero es claro con la presidenta madrileña: «Ayuso tiene madera de presidenta del Gobierno y lo haría estupendamente».

Para Federico Trillo, «Feijóo debe tener carta blanca, hablar con Vox abiertamente, decir en qué están de acuerdo y en qué no y que la gente decida y elija en unas elecciones». Trillo no entiende los complejos en el PP con Vox viendo lo que gobierna España y apela así a sus dirigentes actuales: «¿Qué teme el PP? Que le digan que va a pactar con Vox. Decidlo claramente. Si estáis gobernando en las autonomías con Vox. Pero, además, decid que vosotros gobernáis con Vox con mucha más legitimidad que Sánchez que gobierna con Herri Batasuna, con Esquerra Republicana de Cataluña, que no acepta el sistema, con Junts que son unos delincuentes que tienen que consultar a un prófugo de la justicia…». Y exclama: «¡Vamos! Sin ningún problema pactar con Vox».

Federico Trillo dice que tiene «cariño» a Santiago Abascal y recuerda: «Mi generación lo conocimos cuando era un chaval. Yo lo he tenido en la Fundación Miguel Ángel Blanco y Esperanza lo tuvo también aquí y se ha criado a los pechos del PP». Cuenta que coincide con él en la peluquería de debajo de su casa y que Abascal le dice que «no fallará en caso de necesidad».

Pero Trillo ve a Abascal «cada día peor rodeado». Lamenta la salida de Vox de dirigentes como Iván Espinosa de los Monteros o Rubén Manso: «Se ha ido de Vox la gente más competente y se han quedado los más cerrados». Para Trillo, «hay una ley de hierro de los partidos: los partidos que son ocupados por burócratas se cierran a la sociedad y tratan de controlarlo». Trillo cree que es lo que está ocurriendo a Abascal y a Vox: «Esto es lo que le está pasando a Santi, que lo estan encerrando y lo están aislando y le están impidiendo buscar con generosidad una alternativa conjunta para España».

Memorias… hasta Rajoy

Federico Trillo ve «irreversible» que PP y Vox vayan cada uno por su camino: «Salen cada día a pelearse». No ve muy factible volver a la «casa común» que su generación creó en el Partido Popular con Aznar al frente, refundando el centroderecha, cuando la desparición de la UCD lo deja «dividido y desarbolado». Su libro Memorias de anteayer relata y desvela aspectos e intringulis de aquel camino nada fácil para dar el salto desde la generación de Fraga a una nueva generación sin pasado vinculado al régimen anterior: «Toda esa generación, la nuestra, la de Aznar, Cascos, Rato, Isabel Tocino, Loyola de Palacio, Esperanza Aguirre o Jaime Mayor Oreja… entre otros… nos ponemos de acuerdo para hacer un partido liberal conservador que ocupe el espacio hasta la frontera del PSOE». Trillo cuenta en el libro cómo lo hicieron «cuando Fraga nos dejó pasar de la sala de máquinas al puente de mando» en pleno felipismo que lo cooptaba todo, como ahora el sanchismo. «Entonces, al menos, dimitían o los cesaban, ahora nadie», lamenta.

Las memorias de Trillo se quedan en aquella victoria del 96 con el PP de Aznar en el Gobierno, desarbolado el felipismo, el PSOE tocado y la casa común del centroderecha construida no sin esfuerzo.

Con todo, le pregunto a Federico Trillo por Mariano Rajoy. «Es usted maligno, me quiere tirar de la lengua», contesta. «Eso no lo alcanzan mis memorias», señala. Pero no tiene inconveniente en responder: «Rajoy no era one of us [uno de nosotros] de aquella generación. Llegó cuando ya habíamos hecho la refundación con su proverbial simpatía y su galleguismo. A Rajoy luego le dieron los españoles una mayoría importante. Salvó los muebles y se dedicó, primero, a evitar la intervención económica de España. Pero él no gobernó para esa mayoría. Él no derogó las leyes [de Zapatero] que había prometido en campaña derogar y, al final, se produjo un estallido, una eclosión en el centroderecha que termina en tres partidos: PP, Vox y Ciudadanos».

Federico Trillo concluye: «Mariano hizo cosas buenas, sin duda, pero para el Partido Popular su herencia no fue nada buena…». Y repite: «Nada buena… y aún hay que reconstruirla».