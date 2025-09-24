Sánchez no se inmuta ante los casos de corrupción y anuncia que se presentará a las elecciones en 2027

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intenta por todos los medios que el foco de la actualidad política y judicial no se centre en los casos de corrupción de su esposa Begoña Gómez o de su hermano David y, desde Nueva York, no para de hacer anuncios.

El último ha sido el de confirmar que se presentará como candidato del PSOE en las próximas elecciones generales previstas para 2027. «Sí, sí… Lo haré sin duda», fue su respuesta cuando le preguntaron en una entrevista a Bloomberg por su presencia en los próximos comicios.

«Podemos repetir la mayoría»

Sánchez reconoció que ya lo ha hablado con su entorno familiar y que, si se lo permite el PSOE, será el candidato socialista dentro de dos años: «Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido, y si me lo permiten, estoy seguro de que podemos repetir la mayoría».

Una mayoría que alcanzó gracias a sus pactos con Sumar, ERC, PNV, EH Bildu, BNG y Junts porque el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo ganó las elecciones generales de 2023.

Desviar el foco

El presidente del Gobierno ha aprovechado su presencia en Estados Unidos para hacer distintos anuncios para desviar la atención de los casos de corrupción que tiene en su familia y en el PSOE, con sus dos últimos secretarios de organización (Santos Cerdán y José Luis Ábalos).

Antes de revelar que se presentará a la reelección en 2027, Sánchez anunció que va a enviar un buque de acción marítima de la Armada para asistir a la flotilla Global Sumud que desde hace días está surcando el Mediterráneo rumbo a Gaza para entrar en acción si se produjera algún ataque.

«El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad», aseguró.

Además, Pedro Sánchez defendió la inocencia tanto de su esposa Begoña Gómez como de su hermano, David Sánchez. El presidente del Gobierno confía en que «el tiempo pondrá las cosas en su sitio» y afirmó: «Mi hermano y mi mujer son inocentes y nosotros defenderemos la verdad».