Sánchez reclama la «inocencia» de su mujer y su hermano y ataca a los medios por informar de sus casos

Al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se le acumulan los casos judiciales en el entorno familiar. Este martes la Audiencia Provincial de Badajoz envió al banquillo de los acusados a su hermano David Sánchez Pérez-Castejón por los delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Y este miércoles el juez Juan Carlos Peinado también ha mandado a su esposa Begoña Gómez al banquillo para un juicio con jurado popular.

Estas dos malas noticias han llegado mientras el líder del Ejecutivo se encuentra en Estados Unidos donde ha participado en el 80º periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde Nueva York, Pedro Sánchez defendió la inocencia tanto de su esposa como de su hermano.

Pedro Sánchez confía en que «el tiempo pondrá las cosas en su sitio» y que, cuando se demuestre su inocencia, los medios de comunicación otorguen la misma relevancia que están dando ahora a las actuaciones judiciales.

«Mi hermano y mi mujer son inocentes y nosotros defenderemos la verdad», dijo el presidente del Gobierno. También expresó su desacuerdo con las decisiones adoptadas por el juez Peinado y evitó pronunciarse sobre el motivo que llevó al magistrado a plantear un jurado popular en el caso de Begoña Gómez: «La interpretación se la dejo a ustedes».

«La verdad acabará imponiéndose»

Al ser preguntado sobre cómo puede sostener con firmeza la inocencia de sus familiares pese al avance de los procedimientos judiciales, Sánchez respondió que confía en que «la verdad acabará imponiéndose».

Por otra parte, Sánchez quiso contestar al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien ironizó con una posible candidatura de Sánchez al Premio Nobel de la Paz y cuestionado incluso su legitimidad como diputado: «En democracia, quienes deciden quién es diputado o presidente del Gobierno son los ciudadanos con su voto, no el señor Feijóo con sus insultos».