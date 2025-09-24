Feijóo tras el cerco judicial a Sánchez: «¿Nobel de la Paz? No merece un acta de diputado en el Congreso»

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha cargado contra Pedro Sánchez por el cerco judicial de que le acorrala. Tras conocerse que tanto su esposa, Begoña Gómez, como su hermano se sentarán en el banquillo, el jefe de la oposición ha tirado de ironía al referirse a que nadie en su misma situación podría ser candidato al Nobel de la Paz. A su juicio, Sánchez «no merece tener un acta de diputado en el Congreso».

«El ritmo al que avanza la agenda judicial de Gobierno, partido y familia de Sánchez, es absolutamente insoportable». Así de contundente se ha mostrado el presidente del PP horas más tarde de dar por concluida la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

A su juicio, «los escándalos» que cercan al entorno del jefe del Ejecutivo «se suceden casi todos los días, en cuestión de horas». Desde su mujer, «camino de un banquillo» hasta su hermano, David Sánchez, a quien precisamente la Justicia ha enviado también al estrado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Todos ellos, en relación con la plaza creada en la Diputación de Badajoz y que le fue adjudicada en el año 2017.

«¿Recuerdan los españoles los tiempos en que en el PSOE exigían dimisión por estar imputado? ¿Cuántos gobiernos democráticos soportarían ver en el banquillo a un familiar directo del presidente del Gobierno, mucho menos, a dos?», se ha preguntado Feijóo en una rueda de prensa desde la sala de escritorios del Congreso.

En su discurso, el líder del PP también ha lanzado sus críticas contra los socios de legislatura de Sánchez a quienes a acusado de no impedir el que ha tildado de «disparate». A su juicio, al Gobierno se han acabado las excusas con «la teoría de la conspiración o la persecución judicial».

«Que se busquen otra cortina de humo», ha expresado el propio Feijóo al enumerar, uno por uno, que todas las causas judiciales que giran en torno al presidente Pedro Sánchez están avaladas desde juzgados de primera instancia hasta las Audiencias Provinciales.

«La responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la Justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada: Sánchez es el responsable de este lodazal», ha destacado. «Con todo lo que sabemos», ha proseguido Feijóo, «no hay democracia sana» donde quepa siquiera el proceso fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tampoco el propio jefe del Ejecutivo.

Según ha calificado Feijóo, Sánchez se ha rodeado de «presunta delincuencia toda su trayectoria política». «Verá ustedes, que alguien diga que este señor es candidato al Nobel de la Paz, yo les digo que este señor no merece un acta de diputado en el Congreso», ha señalado.

Pulseras antimaltrato ‘fake’

El líder del principal partido de la oposición a Sánchez también ha criticado que nadie en el seno de su Gobierno haya asumido sus responsabilidades en cuanto al escándalo de los fallos en las pulseras antimaltrato desvelado por OKDIARIO. Según él, este miércoles incluso la coalición PSOE-Sumar se ha centrado en «abroncar» a los populares al ser preguntados precisamente por estas cuestiones.

En este sentido, Feijóo ha criticado que el Gobierno haya «puesto en peligro la integridad de las mujeres maltratadas». «Tanta ineptitud y tanta mentira no se arreglan con relatos», ha reprochado, «ni con escapismos, sino con soluciones y dimisiones».

Para el PP, la «negligencia» con la que desde el entorno de Sánchez se ha tratado el asunto del cual ha recordado fueron advertidos, es «imperdonable». «Tiene que saldarse con responsabilidades», ha dicho, siendo el cese de la titular del ramo, Ana Redondo, la primera de las acciones que debería tomar desde el Ejecutivo.