Gritos de «¡Pedro Sánchez corrupto!» en Nueva York tras confirmarse que su mujer y su hermano irán a juicio

Hasta en Nueva York siente ya Pedro Sánchez el enfado de los ciudadanos españoles por los escándalos de corrupción que rodean a todo su entorno. El presidente ha escuchado este miércoles los gritos de «¡Pedro Sánchez corrupto, dimisión!», en lo que supone ir un paso más allá con respecto al cántico más escuchado estos últimos meses en España, el ya célebre «¡Pedro Sánchez hijo de p…!». Ahora los ciudadanos ya acusan abiertamente de corrupción al presidente, después de que en las últimas horas se haya confirmado que tanto su mujer, Begoña Gómez, como su hermano, David Sánchez, irán a juicio por corrupción. Sin olvidar que su entorno político más cercano, esto es, sus dos últimos secretarios de Organización en el PSOE, también esperan turno para resolver sus imputaciones ante la justicia: Santos Cerdán, en prisión preventiva imputado por tres delitos, y José Luis Ábalos, con cuatro.

Pedro Sánchez se encuentra estos días en Nueva York con motivo de la Asamblea de la ONU, y este miércoles tenía una cita en la sede del Instituto Cervantes en la Gran Manzana, la clausura del evento Latin America, Spain and the United States in the Global Economy. Fue al acudir allí cuando un grupo de ciudadanos comenzó a gritarle: «¡Corrupto, dimisión, no tienes vergüenza!» a pocos metros de su comitiva y su equipo de seguridad.

Los manifestantes portaban pancartas de la asociación HazteOir, que estos días ha desplegado por la ciudad estadounidense una camioneta con un gran cartel en el que tilda igualmente de «corrupto» a Pedro Sánchez, con una lista de los escándalos que envuelven al entorno del presidente. «Por tierra, mar y aire… ¡También fuera de España! Si Sánchez pretende desviar la atención de la corrupción que salpica a su entorno más próximo con cortinas de humo, ya sea en la ONU o donde sea, que sepa que no le va a salir bien», han argumentado desde HazteOir.

«Incidencias técnicas» con las pulseras

Sánchez, por otro lado, se ha pronunciado este miércoles por primera vez sobre el escándalo de las pulseras antimaltrato que dan errores destapado por OKDIARIO, teniendo que admitir la existencia de «incidencias técnicas» pero blindando su «apoyo» a la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

«El sistema funciona, y quiero decir que funciona mejor de lo que funcionaba antes. Esto es muy importante para las mujeres que sufren maltrato. En segundo lugar, es verdad que en la migración de los datos hubo incidencias técnicas, pero la propia Fiscalía ha reconocido que las víctimas han estado protegidas 24 horas, siete días a la semana», ha dicho Sánchez. El jefe del Ejecutivo también ha dicho que no piensa «admitir lecciones de quienes niegan la violencia machista».