El mejor restaurante de carretera de la A3 para comer paella valenciana: todos los arroces son a leña

Cuando llega el verano es común poner rumbo por la A3 a Valencia y hay algún sitio excelente para comer de camino. Sin embargo, lo mejor que puedes hacer es aguantar el hambre hasta llegar a la Comunidad Valenciana para parar en un restaurante de carretera concreto.

Si aguantas sin comer hasta Chiva, en la calle Ramón y Cajal al lado de la A3, vas a toparte con un tesoro gastronómico que los turistas no suelen descubrir: el restaurante de carretera Las bairetas.

Ha sido incluido en la guía Repsol, tienen espacio para cocinar más de 140 paellas al mismo tiempo, y lo más sorprendente es que preparan todas a leña. Es el mejor sitio para probar una auténtica paella valenciana sin que te cueste un ojo de la cara.

El secreto del mejor restaurante de carretera valenciano: paellas a menos de 20 euros

Hay productos valencianos y pescados frescos, pero si vas a Las Bairetas debe ser para probar alguno de sus arroces. Los hay de todo tipo, pero si nunca has ido deberías empezar por la paella valenciana.

Es la estrella de la casa, se cocina a leña y a fego lento y sólo por encargo. También te la puedes llevar a tu casa para llevar. Lo mejor de todo es que únicamente cuesta 19,50 euros por persona.

En todo caso, esta no es la única opción en este restaurante de carretera. Si quieres probar dos arroces diferentes y elegir entre varios entrantes y una selección de postres, hay un menú degustación por 38 o 42 euros.

Además, los días laborables también hay menús más económicos desde 33 euros. Por supuesto, incluyen arroz, pero puedes confeccionar el acompañamiento a tu gusto.

Las claves para parar en ‘Las Bairetas’ si vas de camino a Valencia por la A3

Más allá del arroz, hay otros factores que han convertido al restaurante de carretera Las Bairetas en la mejor parada de la A3. Por ejemplo, aparcar suele ser muy sencillo.

Está a mitad de camino entre Cuenca y Valencia, por lo que es una parada estratégica muy buena. Es decir, puedes hacerlo coincidir con el descanso que tuvieras programado.

A eso súmale que tus acompañantes en el coche van a agradecerte que elijas este restaurante. Dispone de una carta de vinos completísima, y una terraza al aire libre para que estires las piernas.

Su calidad no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo de uno de los chefs más reconocidos en la Comunidad Valenciana: Pablo Margós. De hecho, no sólo es el propietario, sino que actúa como jefe de cocina.

El mejor restaurante de carretera de Valencia para disfrutar de los arroces

Valencia está repleto de restaurantes donde disfrutar de un buen arroz a precio bajo, pero en la carretera el que más destaca es Las Bairetas. La mejor prueba de ello es la opinión de sus clientes.

«Una de las paellas de leña más ricas que probé. Sitio curioso si además te enseñan la zona de las cocinas. Los vinos también son muy buenos», comentaba una clienta.

Y es que todos coinciden en lo mismo: «Espectacular. Son muy amables y repetiré seguro. Muy recomendable. Comí dos paellas y una fideuá de lujo. Volveremos pronto».