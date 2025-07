Borja Sémper anuncia que tiene cáncer

Borja Sémper, portavoz nacional del Partido Popular, ha anunciado este lunes en rueda de prensa que padece cáncer. Sémper, de 49 años, ha compartido de forma pública que «en una revisión rutinaria» se le detectó un tumor cancerígeno que implicará una reducción obligada en su actividad política y posiblemente, algún cambio físico. El diputado del PP comenzará un tratamiento médico para tratar la enfermedad.

El portavoz popular ha querido compartir la noticia a la finalización de la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Comité de Dirección del PP. Sémper, también vicesecretario de Cultura de su formación, ha relatado que dentro de la «jodienda» que significa para él y para sus allegados el diagnóstico, las perspectivas médicas «son razonables, afortunadamente» y le invitan a centrarse en el tratamiento con esperanza y todo su «esfuerzo».

«Confío en que en poco tiempo podamos celebrar mi curación», ha transmitido Sémper, después de reconocer que siempre ha «sentido pudor de hablar de estas cosas en público».

El portavoz no pretende que su anuncio «suene a drama», pero sí quería informar de lo sucedido por motivos de agenda. «Si me veis con algún cambio o me veis menos, es por esto», ha añadido tras comunicar su diagnóstico de cáncer. «Esto me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente, como tantos otros miles de españoles», ha analizado. «Veremos mi disponibilidad para seguir ejerciendo mi responsabilidad en función del tratamiento», añade Sémper desde Génova.

Asimismo, el portavoz del PP ha resaltado y agradecido el apoyo recibido por parte de su familia y sus amigos, así como también desde el Partido Popular y especialmente del presidente y líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo. «Me ha demostrado especialmente estos últimos días es la inmensa talla humana de la gente con la que trabajo», ha reconocido Sémper, quien no quiere considerarse «especial» ya que «en torno a 300.000 españoles son diagnosticados de cáncer al año, en sus diferentes grados».

La política, con Sémper

Las reacciones del mundo de la política no se han hecho esperar tras el anuncio de Borja Sémper. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha compartido una publicación a través de las redes sociales. «Uno no elige los golpes de la vida, pero sí cómo los encara», ha dedicado a Sémper, del que ha dicho, «afrontará el que le toca ahora con la valentía que ha marcado toda su vida, y nos tendrá a todos los que le queremos a su lado».

Uno no elige los golpes de la vida, pero sí cómo los encara. @bsemper afrontará el que le toca ahora con la valentía que ha marcado toda su vida, y nos tendrá a todos los que le queremos a su lado. pic.twitter.com/PcRYV0WtuR — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) July 14, 2025

El socialista Eduardo Madina, amigo personal de Sémper, también le ha dedicado unas bonitas palabras en la red social X, junto a una foto en la que aparecen ambos. «Un abrazo enorme, querido Borja. Toda la fuerza y todo el ánimo. Y a por ello. Aquí me tienes», ha escrito.