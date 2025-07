La comedia romántica de Netflix perfecta que te va a dejar pegada al sofá durante una hora y media

La «Gran N roja» es la líder del mercado del streaming por una sencilla razón: es una plataforma que abarca con éxito y abundancia, todos los géneros. Porque aunque Prime Video le siga de cerca la estela, el estudio californiano fundado por Reed Hastings y Marc Randolph ha sabido a la perfección adelantarse a la vicisitudes del mundo del vídeo bajo demanda, potenciando su algoritmo y apoyándose en productos audiovisuales ajenos a su producción propia. Netflix fue la primera en incluir publicidad y también, la pionera en el control del sistema multicuentas y hoy, sigue siendo ese faro que le marca el rumbo a la competencia. Por eso, ya es habitual que la marca brille exponencialmente con una comedia romántica que poco o nada tiene que ver con Netflix, pero que esta mantiene en su catálogo como oro en paño. Nos referimos cómo no, a la genial y divertidísima Crazy Stupid Love.

Estrenada hace casi 15 años, este proyecto de Warner Bros ha ido adquiriendo ese cierto prestigio popular que por otra parte poseen la mayoría de comfort movies (películas reconfortantes). Así y del mismo modo que ocurre con apuestas del tipo Love Actually, The Holiday o El lado bueno de las cosas, Crazy Stupid Love posee esa soberanía popular capaz de vencer a cualquier reseña negativa o elitismo cinéfilo. Hecho que le ha llevado a ser una de esas cintas que mantienen su nivel de visualizaciones año tras año, pues miles de fans vuelven a verla cada vierto tiempo, funcionando como uno de esos títulos que envejecen a la perfección y que continuan despertando las risas y la alegría de su siempre entregado público. Ahora bien, ¿cuál es el secreto para que esta comedia romántica de Netflix aguante tan bien los diferentes cambios generacionales? Bueno, pues seguramente tenga que ver con una forma de hacer cine alejada de la sistematización actual de una industria que mide todo en números y en la respuesta inmediata de los diferentes target.

Crazy Stupid Love estuvo dirigida por Glenn Ficarra y John Recua, dos cineastas que antes de esta sólo habían estrenado Phillip Morris ¡Te quiero! Sin embargo, tras el éxito comercial en la taquilla de nuestra recomendación (recaudó 142 millones de dólares), Ficarra y Recua encadenaron producciones como Focus y Reporteras en guerra que pasaron desapercibidas para la audiencia, terminando encontrando refugio en la dirección de series del impacto de This Is Us y creando otras como Rabbit Hole. Eso sí, quizás la mayor fortaleza del largometraje en cuestión resida en el libreto escrito por Dan Fogelman, el guionista responsable de filmes animados como Cars, Bolt o Enredados y showrunner original precisamente de la ya mencionada This is Us. Pero hablando de su historia…¿de qué trata realmente Crazy Stupid Love?

‘Crazy Stupid Love’: sinopsis y reparto

La sinopsis oficial de esta comedia romántica disponible en Netflix es la siguiente: «Carl Weaver es un hombre de mediana edad que ha construido una vida perfecta pero anclada en la rutina. Sin embargo, esa cómoda y complaciente felicidad se viene abajo cuando su mujer le pide el divorcio. Su vida comienza a desmoronarse hasta que conoce a Jacob Palmer, un playboy que le enseñará a recuperar su mejor versión».

Si bien hemos apuntado al guion como una de las mayores virtudes de su divertidísima puesta en escena, Cazy Stupid Love ha perdurado tanto en el imaginario colectivo en gran medida por su reparto estelar. Desde la presencia de Steve Carrell, Ryan Gosling y Julianne Moore, hasta la aparición de una Emma Stone que todavía no había despuntado internacionalmente como la estrella con dos premios Oscar que es hoy en día. Por su fuera poco, el elenco secundario se completa con nombres reconocidos de la talla de Lio Tipton, Marisa Tomei, Kevin Bacon, Jonah Bobo, Joey King, Crystal Reed, Liza Lapira y John Carroll Lynch.

La mejor comedia romántica de Netflix

A pesar de tener ya un tiempo, Crazy Stupid Love sigue siendo una de la mejor comedia romántica de Netflix. No obstante, quien no disponga de una suscripción a la empresa liderada por Ted Sarandos puede estar tranquilo, ya que la cinta está del mismo modo dentro de los catálogos de HBO Max y Movistar Plus, además de tener la opción de acceder a ella vía alquiler o compra en Amazon, Apple TV, Rakuten TV y Google Play.

Así y con su poco más de hora y media de duración, el trabajo de Ficarra y Requa sigue siendo un entretenimiento placentero y divertido como pocos en el amalgama de un catálogo tan inmenso como el de Netflix. Si no la has visto, no te la puedes perder. Y si la has visto, ¿a qué esperas para disfrutarla de nuevo?