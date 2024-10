Está arrasando en Netflix: la comedia romántica perfecta para ver en una tarde

Las plataformas de streaming nos siguen sorprendiendo con sus novedades y una de ellas es la serie Nadie quiere esto (Nobody wants this) que se estrenó el pasado 26 de septiembre en Netflix. Una divertida comedia romántica creada y dirigida por Erin Foster que cuenta la historia de amor entre una pareja muy diferente: una mujer agnóstica y un rabino poco convencional. Los papeles de los protagonistas son interpretados por los actores Kristen Bell y Adam Brody y a muchos esta serie les recuerda a una de las comedias románticas por excelencia: Cuando Harry encontró a Sally. La serie parte del clásico chico conoce a chica, pero en este caso los dos son muy diferentes: ella es muy independiente, espontánea, agnóstica y no tiene mucho éxito con los hombres y él, sin embargo, es bastante atractivo, rabino de profesión y es considerado una persona tranquila y buena por los que le conocen.

Por ahora solo se puede ver de la serie Nadie quiere esto una temporada de 10 episodio con una duración de unos 30 minutos. Una serie fresca, original, romántica y muy divertida. Esta nueva comedia romántica ha sido creada por la actriz y guionista Erin Foster y está inspirada en el podcast que ella y su hermana, Sara, presentan desde 2021. Este se llama The World’s First Podcast las hermanas Foster y las dos hablan de todo tipo de temas como religión, maternidad, sexo o astrología, pero el preferido es vida sentimental y los problemas que tienen con sus citas.

¿Qué ocurre en la serie Nadie quiere esto?

Como hemos comentado esta serie de comedia parte del clásico chico conoce chica. El problema es que los dos no se parecen en nada. Joanne está a punto de cumplir 40 años y es muy impulsiva, agnóstica, tiene poco éxito con los hombres y presenta con su hermana un podcast sobre sexo y relaciones con cada vez más seguidores y menos filtro. Noah, sin embargo, es el hombre perfecto ya que es inteligente, atractivo, acaba de terminar una relación y trabaja cómo rabino. Según la sinopsis oficial: “Una presentadora de pódcast y un rabino que acaba de quedar soltero se enamoran. ¿Podrá su relación sobrevivir a sus distintos estilos de vida y sus entrometidas familias?”.

Hay que tener en cuenta que para que Joanne sea aceptada como su pareja estable en el mundo de Noah lo mejor es que se convierta al judaísmo y esto puede suponer una gran cantidad de obstáculos para la pareja. Además, no solo tendrán que intentar adaptarse a sus innumerables diferencias sociales y culturales, sino que también deberán intentar que sus familias no se entrometan más de los necesario. ¿Lograrán formar una pareja sólida y con futuro o al final se rendirán ante tantos obstáculos y terminarán con su complicada relación?

El reparto de esta nueva serie de Netflix

La nueva comedia romántica Nadie quiere esto está protagonizada por los actores Kristen Bell y Adam Brody. A Kristen Bell la conocemos porque es la protagonista de la ficción Veronica Mars y a Adam Brody por dar vida al mejor personaje de OC. Los dos conocidos actores logran que la química entre ellos traspase la pantalla y enamore a los espectadores. También tienen bastante peso en esta serie los actores Justine Lupe que da vida a Morgan y Timothy Simons a Shasha Kovlow.

En el reparto también están los actores Jackie Tohn, Michael Hitchcock, Paul Ben-Victor, Sherry Cola, Shiloh Bearman, Stephanie Faracy, Emily Arlook y Tovah Feldshuh, entre otros muchos. La buena interpretación de los protagonistas y del resto del reparto han convertido a esta serie romántica en irrepetible.

Estos diez primeros episodios son perfectos para un maratón de fin de semana en el sillón de nuestra casa. Seguro que cuando los termines te apetecerá ver más episodios de esta serie que se está convirtiendo en un éxito en Netflix. Respecto a si había una segunda temporada, todavía Netflix no ha confirmado nada, pero está claro que la serie está funcionando muy bien en la plataforma de streaming. En una entrevista publicada el 27 de septiembre en IndieWire, Erin Foster, la creadora de la serie, ha explicado: “Definitivamente han comenzado las conversaciones sobre una posible temporada 2”. Esto confirma que ya se está pensando en una segunda temporada para la serie.

En la plataforma de streaming Netflix se pueden ver otras series de comedia romántica como Love, Amor ocasional, Quiéreme siempre o Lovesick, entre otras muchas. También en la plataforma Prime Video está la entrañable comedia romántica Enamorados que seguro que os encanta. Estas serie son tres buena opciones mientras tenemos que esperar a ver qué pasa con la segunda temporada de esta nueva serie de comedia romántica que está triunfando estas semanas en Netflix.ç